Λουτσέσκου: «Η ομάδα το απολαμβάνει, δίκαιη η πρόκριση»

Οι δηλώσεις του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την πρόκριση επί του Παναθηναϊκού.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος μετά την πρόκριση του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος επί του Παναθηναϊκού.

Στις δηλώσεις του στάθηκε στα προβλήματα τραυματισμών τα οποία ξεπερνά η ομάδα του. Αναλυτικά όσα είπε.

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα ματς ένταση στο οποίο εμείς είχαμε να χάσουμε τα πάντα, παρά το προβάδισμα που είχαμε από τη Λεωφόρο, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε μόνο να κερδίσει.

Στο πρώτο ημίχρονο κυριαρχήσαμε, αντεπεξήλθαμε πολύ καλά και χωρίς και με τη μπάλα, στο δεύτερο μέρος ο αντίπαλος προσπάθησε να κρατήσει τη μπάλα αλλά και σε αυτό το κομμάτι ήμασταν καλύτεροι οπότε ήταν μία απόλυτα δίκαιη πρόκριση σε έναν τελικό όπου θα διεκδικήσουμε έναν τίτλο.

Όσο για τους τραυματίες, είναι τρεις παίκτες που αντιμετωπίζουν καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν τραυματισμούς, ο Πέλκας, ο Κωνσταντέλιας και ο Ντεσπόντοφ, αλλά είναι κάτι που μοιάζει φυσιολογικό έχοντας ένα πάρα πολύ δύσκολο και έντονο πρόγραμμα με σπουδαία παιχνίδια ανά τρεις ημέρες.

Παρ’ όλα αυτά η ομάδα απολαμβάνει το ποδόσφαιρο όταν μπαίνει στο γήπεδο και ο ένας προσπαθεί να καλύψει την απουσία του άλλου. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαστε σε έναν τελικό, θα το δούμε όταν έρθει η ώρα του. Ήταν ένας στόχος για εμάς, όταν έρθει η ώρα θα τον αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο που πρέπει».