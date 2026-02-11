Χατσίδης: «Στόχος μας να πάρουμε το Κύπελλο, ο τελικός είναι ακόμα μακριά»
Με τον Δημήτρη Χατσίδη να κάνει μεγάλη εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-0 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο νεαρός εξτρέμ μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την εμφάνιση μου. αλλά και για την πρόκριση στον τελικό. Ο στόχος μας όμως είναι να πάρουμε το κύπελλο. Προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα, η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες είναι πολύ καλή, υπάρχει βελτίωση και εξέλιξη. Οι οδηγίες ήταν να βοηθήσω στην άμυνα και να κυνηγήσω τις δεύτερες μπάλες. Ο τελικός είναι ακόμα μακριά».
