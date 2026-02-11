Χατσίδης: «Στόχος μας να πάρουμε το Κύπελλο, ο τελικός είναι ακόμα μακριά»

Ο εξαιρετικός στο ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό, Δημήτρης Χατσίδης ανέφερε πως είναι ικανοποιημένος και για την εμφάνισή του αλλά και για την πρόκριση και τόνισε πως στόχος του ΠΑΟΚ είναι να κατακτήσει το Κύπελλο.

Με τον Δημήτρη Χατσίδη να κάνει μεγάλη εμφάνιση, ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-0 και προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο νεαρός εξτρέμ μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την εμφάνιση μου. αλλά και για την πρόκριση στον τελικό. Ο στόχος μας όμως είναι να πάρουμε το κύπελλο. Προσπαθώ να βοηθήσω την ομάδα, η δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες είναι πολύ καλή, υπάρχει βελτίωση και εξέλιξη. Οι οδηγίες ήταν να βοηθήσω στην άμυνα και να κυνηγήσω τις δεύτερες μπάλες. Ο τελικός είναι ακόμα μακριά».