Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Ένταση με Κομπότη σε ρόλο «πυροσβέστη« ο Μπούσης (vid)
Με το που σφύριξε για τελευταία σπορά ο Παπαπέτρου και ο ΟΦΗ επικρατώντας με 1-0 του Λεβαδειακού πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Κυπέλλου, υπήρξε μια μικρή ένταση. Συγκεκριμένα την ώρα ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε δηλώσεις όπως αναφέραμε υπήρξε μια μικρή ένταση στην οποία συμμετείχε και ο Γιάννης Κομπότης.
Άμεση ήταν η αντίδραση του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, ο οποίος έσπευσε και πήρε αγκαλιά τον ομόλογό του του Λεβαδειακού και λειτουργώντας σαν «πυροσβέστης», έσβησε την φωτιά πριν αυτή ουσιαστικά υπάρξει.
