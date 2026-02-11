Μικρή ένταση υπήρξε με το τέλος του αγώνα ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον ΟΦΗ. Ο Γιάννης Κομπότης φάνηκε εκνευρισμένος με τον Μιχάλη Μπούση να τον αγκαλιάζει και όλα να σταματούν αμέσως.

Με το που σφύριξε για τελευταία σπορά ο Παπαπέτρου και ο ΟΦΗ επικρατώντας με 1-0 του Λεβαδειακού πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο συνεχόμενο τελικό Κυπέλλου, υπήρξε μια μικρή ένταση. Συγκεκριμένα την ώρα ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε δηλώσεις όπως αναφέραμε υπήρξε μια μικρή ένταση στην οποία συμμετείχε και ο Γιάννης Κομπότης.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, ο οποίος έσπευσε και πήρε αγκαλιά τον ομόλογό του του Λεβαδειακού και λειτουργώντας σαν «πυροσβέστης», έσβησε την φωτιά πριν αυτή ουσιαστικά υπάρξει.