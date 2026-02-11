Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα με το οποίο θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ τον αποψινό δεύτερο ημιτελικό της Τούμπας απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στον αποψινό ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό με προβάδισμα (1-0) από το πρώτο ματς στη Λεωφόρο. Δεν χρειάζεται ανατροπή· χρειάζεται διαχείριση πρώτα απ’ όλα του υπέρ του σκορ. Και το κυριότερο: έξυπνη τακτική προσέγγιση.

Εκτός όλων των άλλων οι «ασπρόμαυροι» στο δρόμο προς τον 24ο τελικό της ιστορίας τους καλούνται να επιβάλουν ρυθμό χωρίς να χάσουν τη συγκέντρωσή τους.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Εκτός παραμένουν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, δύο παίκτες που δίνουν δημιουργία και ένταση στο επιθετικό τρίτο, ενώ ο παράγοντας κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, ενδεχομένως, να έπαιξε ρόλο στις τελικές αποφάσεις.

Η παρουσία του Σουαλιό Μεϊτέ στην τελευταία προπόνηση επιβεβαίωσε την επιστροφή του Γάλλου χαφ στον άξονα, προσφέροντας ισορροπία και έλεγχο στη μεσαία γραμμή.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον – Μύθου.

