Ο ΟΦΗ επικρατώντας με 1-0 του Λεβαδειακού προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου, ο οποίος θα είναι και ο δεύτερος στην καριέρα του Χρήστου Κόντη.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να γράφει ιστορία. Οι Κρητικοί κατάφεραν να περάσουν από την Λιβαδειά επικρατώντας του Λεβαδειακού με 1-0 και να προκριθούν στον δεύτερο συνεχόμενο τελικό, κάτι που δεν είχε ξανακάνει ποτέ. Κάτι που κάνει και την χρονιά που κλείνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ο τελικός αυτός θα είναι και ο δεύτερος του Χρήστου Κόντη. Ο Έλληνας προπονητής μετράει ήδη μια κούπα στην πρώτη του φορά που βρέθηκε να διεκδικεί το τρόπαιο και φυσικά θέλει να καταφέρει το δύο στα δύο.

Η πρώτη φορά που ο Κόντης βρέθηκε σε τελικό Κυπέλλου ως προπονητής, ήταν στις 25/5/24, όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Φατίχ Τερίμ στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να επικρατήσουν με 1-0 του Άρη με γκολ του Βαγιαννίδη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Φέτος έκανε κάτι ακόμα πιο δύσκολο, καθώς οδήγησε τον ΟΦΗ στον τελικό και μάλιστα αποκλείοντας και την ΑΕΚ στα προημιτελικά και τον εξαιρετικό φέτος Λεβαδειακό στα ημιτελικά.