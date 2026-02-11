Ο αρχηγός του ΟΦΗ, Βασίλης Λαμπρόπουλος, άνοιξε το σκορ στο 45ο λεπτό της ρεβάνς με τον Λεβαδειακό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΟΦΗ παρά το αριθμητικό του μειονέκτημα από πολύ νωρίς πήγε στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα της ρεβάνς με τον Λεβαδειακό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας με προβάδισμα πρόκρισης.

Στο 45ο λεπτό ο Μπόρχα Γκονθάλεθ εκτέλεσε φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος πήρε υπέροχη γυριστή κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 0-1, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Θυμίζουμε πως οι Κρητικοί αγωνίζονται από το 34ο λεπτό με 10 παίκτες, λόγω της αποβολής του Έντι Σαλσέδο με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Με αυτό το σκορ ο ΟΦΗ προκρίνεται στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς στο πρώτο μέρος οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.