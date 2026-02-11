Ο διαιτητής Παπέτρου έδειξε κόκκινη κάρτα στον Αθανασίου στο 12ο λεπτό του Λεβαδειακός - ΟΦΗ, όμως τον διόθρωσε ο VAR.

Ο VAR Γιάννης Παπαδόπουλος διόρθωσε σημαντικό λάθος του Τάσου Παπαπέτρου στη ρεβάνς του ΟΦΗ με το Λεβαδειακό στη Βοιωτία για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο 12ο λεπτό ο Παλάσιος έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Κρητικών, ο Αθανασίου προσπάθησε να τον κόψει και ο διαιτητής Παπαπέτρου... είδε φάουλ στο όριο της περιοχής, ενώ τιμώρησε τον Έλληνα αριστερό μπακ με απευθείας κόκκινη κάρτα, καθώς ο Αργεντινός έμπαινε μόνος του στην περιοχή.

Ο VAR του αγώνα κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει τη φάση και ο Αθηναίος ρέφερι έπειτα από on-field review ανακάλεσε την απόφαση του, δίνοντας ελεύθερο για τον ΟΦΗ.

Θυμίζουμε πως το ζευγάρι είναι σε απόλυτη ισορροπία, καθώς οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο Παγκρήτιο Στάδιο.