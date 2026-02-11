Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Ανύπαρκτη κόκκινη του Παπαπέτρου στον Αθανασίου, τον διόρθωσε ο VAR
Ο VAR Γιάννης Παπαδόπουλος διόρθωσε σημαντικό λάθος του Τάσου Παπαπέτρου στη ρεβάνς του ΟΦΗ με το Λεβαδειακό στη Βοιωτία για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Στο 12ο λεπτό ο Παλάσιος έφυγε στην πλάτη της άμυνας των Κρητικών, ο Αθανασίου προσπάθησε να τον κόψει και ο διαιτητής Παπαπέτρου... είδε φάουλ στο όριο της περιοχής, ενώ τιμώρησε τον Έλληνα αριστερό μπακ με απευθείας κόκκινη κάρτα, καθώς ο Αργεντινός έμπαινε μόνος του στην περιοχή.
Ο VAR του αγώνα κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει τη φάση και ο Αθηναίος ρέφερι έπειτα από on-field review ανακάλεσε την απόφαση του, δίνοντας ελεύθερο για τον ΟΦΗ.
Δείτε ΕπίσηςΟΦΗ: Αποθέωση σε παίκτες και Κόντη κατά την αναχώρηση για το γήπεδο της Λιβαδειάς (vid)
Θυμίζουμε πως το ζευγάρι είναι σε απόλυτη ισορροπία, καθώς οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.