Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Ο Σαλσέδο στο 34' αντίκρισε την κόκκινη κάρτα
Ο ΟΦΗ από το 34' συνεχίζει με δέκα παίκτες κόντρα στον Λεβαδειακό.
Μεγάλη ζημιά για τον ΟΦΗ στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό.
Στο 34' κι ενώ ο Σαλσέδο είχε κίτρινη κάρτα από το 22' έκανε ένα μαρκάρισμα στον Τσόκαϊ, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι σφαδάζοντας. Ο Παπαπέτρου έδειξε τη δεύτερη κίτρινη και την κόκκινη στον φορ του ΟΦΗ κι έτσι οι Κρητικοί για σχεδόν μία ώρα θ' αγωνιστούν με αριθμητικό μειονέκτημα.
@Photo credits: INTIME
