Ο ΟΦΗ από το 34' συνεχίζει με δέκα παίκτες κόντρα στον Λεβαδειακό.

Μεγάλη ζημιά για τον ΟΦΗ στον ημιτελικό με τον Λεβαδειακό.

Στο 34' κι ενώ ο Σαλσέδο είχε κίτρινη κάρτα από το 22' έκανε ένα μαρκάρισμα στον Τσόκαϊ, ο οποίος έπεσε στο χορτάρι σφαδάζοντας. Ο Παπαπέτρου έδειξε τη δεύτερη κίτρινη και την κόκκινη στον φορ του ΟΦΗ κι έτσι οι Κρητικοί για σχεδόν μία ώρα θ' αγωνιστούν με αριθμητικό μειονέκτημα.

Δείτε τη φάση