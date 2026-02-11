Οι φίλοι του Λεβαδειακού και του ΟΦΗ έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα.

Το γήπεδο της Λιβαδειάς ζει μεγάλες στιγμές. Θυμίζει εποχές τέλη '80 με γεμάτες εξέδρες για τον ημιτελικό Κυπέλλου του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ.

Οι κερκίδες που λειτουργούν είναι κατάμεστες και τόσο οι φίλοι της ομάδας της Βοιωτίας, όσο και οι 300 του ΟΦΗ έχουν δημιουργήσει μία εκπληκτική ατμόσφαιρα. Να θυμίσουμε ότι στον λόφο κοντά στο γήπεδο βρίσκονται και πολλοί οπαδοί των Κρητικών που δεν κατάφεραν να μπουν στις εξέδρες.

Δείτε φωτογραφίες