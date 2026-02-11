Λεβαδειακός - ΟΦΗ: Ομιλίτες θα δουν το ματς από το λόφο πίσω από το γήπεδο
Ηράκλειο θυμίζει η Λιβαδειά τις τελευταίες ώρες, λόγω της απόβασης που έκαναν οι φίλοι του ΟΦΗ για τη μεγάλη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου με αντίπαλο τον Λεβαδειακό.
Μπορεί οι γηπεδούχοι να παραχώρησαν μόλις 300 εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων, παρά τις προσπάθειες των Κρητικών για πολλά περισσότερα, όμως αυτό δεν εμπόδισε τους Ομιλίτες να κάνουν το ταξίδι.
Όπως υπολογίζεται, στη Βοιωτία βρίσκονται περίπου 800 με 1.000 φίλοι του ΟΦΗ και όπως αναφέραμε νωρίτερα Κρητικοί φίλοι δίχως εισιτήριοα ανέβηκαν σε λόφο πίσω από το γήπεδο για να δουν τις ομάδες τους σε συνθήκες... «Γεντί Κουλέ»!
