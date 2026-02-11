Κύπελλο Ελλάδας: Η δεύτερη πράξη των ημιτελικών με ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός VS ΟΦΗ και ΠΑΟΚ εναντίον Παναθηναϊκού στις ρεβάνς των 1-1 και 0-1 αντιστοίχως στα 2 ζευγάρια των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας. Τα ματς και σε επίπεδο επαναληπτικών θα καλυφθούν τηλεοπτικά από τα κανάλια της COSMOTE TV. Σε αυτήν την φάση δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Από αυτόν τον γύρο σε ενδεχόμενο που δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι, όπως θα ισχύει και στον τελικό.
Προημιτελικά
Λεβαδειακός - Κηφισιά 2-0
ΑΕΚ - ΟΦΗ 0-1
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2
Παναθηναϊκός - Άρης 3-0
Ημιτελικά
Πρώτοι αγώνες
ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-1
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1
Δεύτεροι αγώνες
11/02, 17:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ
11/02, 20:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Τελικός
Γήπεδο: Πανθεσσαλικό στις 25 Απριλίου 2026
Ισχύουν κανονικά παράταση και πέναλτι. Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.
