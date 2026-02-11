Με τη... συνταγή του διπλού στο Φάληρο και μικρές αλλαγές κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται πως θα παρατάξει τον Παναθηναϊκό για τη ρεβάνς κόντρα στον ΠΑΟΚ με το πλάνο που αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό, κάνοντας κάποιες «πινελιές».

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό για το Κύπελλο Ελλάδος σ' ένα παιχνίδι με τεράστια σημασία, αφού στην ουσία πρόκειται για τη μοναδική διοργάνωση στην οποία μπορεί να κατακτήσει έναν τίτλο και παράλληλα να πάρει το καλύτερο δυνατό ευρωπαϊκό εισιτήριο δεδομένης της βαθμολογικής του κατάστασης.

Οι «πράσινοι» καλούνται να δώσουν την πολύ σημαντική αυτή «μάχη» έχοντας κάποιες επιστροφές, αλλά μετρώντας παράλληλα και αρκετές απουσίες για ακόμη ένα παιχνίδι. Ο Καλάμπρια, που αποχώρησε τραυματίας από το ματς του Φαλήρου, είναι κανονικά διαθέσιμος, αφού οι εξετάσεις του ήταν καθαρές και προπονήθηκε κανονικά χθες, οι Ρενάτο και Μπακασέτας, που είχαν ενοχλήσεις και δεν έπαιξαν με τον Ολυμπιακό είναι ετοιμοπόλεμοι ενώ επέστρεψε και ο Τουμπά, που επανήλθε έπειτα από την πνευμονία που τον ταλαιπώρησε.

Από την άλλη ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει στον Τσέριν, ο οποίος παρ' ότι επέστρεψε στις προπονήσεις την Δευτέρα (09/02), τέθηκε νοκ άουτ, στον Κώτσιρα, ο οποίος αγωνίστηκε ως αλλαγή στο Φάληρο, αλλά ένιωσε ξανά ενοχλήσεις και στους εδώ και καιρό απόντες Πελίστρι, Τζούρισιτς, Ντέσερς, Τσιριβέγια και Σισοκό.

Το 3-4-2-1 και οι διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον Ολυμπιακό

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έδειξε κάτι στην τελευταία προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) όσον αφορά την ενδεκάδα την οποία θα κατεβάσει στο κρίσιμο αποψινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο φαίνεται πως εκείνος θα ακολουθήσει την... πεπατημένη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (08/02) που μας πέρασε, κάνοντας κάποιες μικρές αλλαγές.

Ο Ισπανός τεχνικός θα διατηρήσει το 3-4-2-1 που εφάρμοσε στον αγώνα με τους «ερυθρολεύκους». Κάτω από τα δοκάρια θα είναι και πάλι ο Λαφόν. Στην τριάδα της άμυνας θα υπάρξει πιθανότατα η πρώτη αλλαγή. Οι Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν θα παραμείνουν σ' αυτήν, με τον Τουμπά να παίρνει τη θέση του Γεντβάι. Ο Ισλανδός θα βρίσκεται στη μέση, ο Αμερικανός στα δεξιά και ο Αλγερινός στα αριστερά.

Στις θέσεις των δύο φουλ μπακ θα παραμείνουν οι Καλάμπρια, στα δεξιά και Κυριακόπουλος, στα αριστερά. Στη μεσαία γραμμή φαίνεται πως θα βρεθεί και πάλι το δίδυμο Σιώπη και Κοντούρη, που τα πήγε αρκετά καλά στον αγώνα ενάντια στους Πειραιώτες. Θέση διεκδικεί και ο Μπακασέτας για να είναι ο παρτενέρ ενός εκ των δύο.

Στους δύο ποδοσφαιριστές πίσω από τον επιθετικό το πιθανότερο είναι να δούμε τον Αντίνο για τέταρτο σερί παιχνίδι στο αρχικό σχήμα έχοντας δίπλα του, όχι τον σκόρερ του νικητήριου τέρματος κόντρα στους Πειραιώτες, Ταμπόρδα, αλλά τον Ζαρουρί.

Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει και πάλι ο Τεττέη.