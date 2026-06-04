Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: Η πραγματικότητα για Μπενεντέτι και η προοπτική του Ζαγαρίτη
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Ο Νίκος Αθανασίου αναφέρεται στους Galacticos by Interwetten στην περίπτωση του Γκαστόν Μπαναντέτι, αλλά και στην προποτική του Ζαγαρίτη
Τα μεταγραφικά σενάρια και στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται με τον Νίκο Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten να αναφέρεται στην περίπτωση του Γκαστόν Μπενεντέτι του οποίου το όνομα γράφτηκε σε ΜΜΕ της Αργεντινής.
Επίσης στέκεται και στην προοπτική απόκτησης του αριστερού μπακ της Χέρενφεϊν, Βασίλη Ζαγαρίτη.
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