Λεβαδειακός: Επιστροφή Μάγκνουσον για τη ρεβάνς με τον ΟΦΗ
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή (11/2) ρεβάνς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στη Λιβαδειά μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα με στόχο τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό.
Ο Μάγκνουσον επέστρεψε και μπήκε στην αποστολή. Αντίθετα ο Συμελίδης υπέστη έναν μικροτραυματισμό και δεν θα είναι στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου, ενώ ο Λαγιούς παραμένει εκτός.
Στην αποστολή του Λεβαδειακού βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Φίλων, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.