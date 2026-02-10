Στην αποστολή του Λεβαδειακού για τη ρεβάνς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ επιστρέφει ο Μάγκνουσον. Απρόοπτο με Συμελίδη.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή (11/2) ρεβάνς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στη Λιβαδειά μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα με στόχο τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό.

Ο Μάγκνουσον επέστρεψε και μπήκε στην αποστολή. Αντίθετα ο Συμελίδης υπέστη έναν μικροτραυματισμό και δεν θα είναι στη διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου, ενώ ο Λαγιούς παραμένει εκτός.

Στην αποστολή του Λεβαδειακού βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Φίλων, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Παπαδόπουλος, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Βέρμπιτς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.