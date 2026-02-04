Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ισοπαλία του ΟΦΗ με το Λεβαδειακό στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (1-1).

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε ο πρώτο ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας. ΟΦΗ και Λεβαδειακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-1 και συνεπώς η πρόκριση στον μεγάλο τελικό θα κριθεί στη ρεβάνς της Λιβαδειάς.

Στο 5ο λεπτό οι παίκτες του Κόντη... έκρυψαν την μπάλα, ο Βούκοτιτς άνοιξε στον Μπόρχα Γκονθάλεθ στα δεξιά της περιοχής και ο Ισπανός μπακ - χαφ με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα του Λεβαδειακού για το 1-0

Ο Λεβαδειακός βρήκε την ισοφάρισε μετά από 13 λεπτά. Στο 18' ο Μπάλτσι εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους, έσκασε στη μικρή περιοχή και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-1.

Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 75ο λεπτό, όταν ο Λοντίγκιν βγήκε μακριά από την περιοχή του για να κόψει, έκανε φάουλ στον Ισέκα και πήρε δεύτερη κίτρινη, καθώς νωρίτερα είχε κιτρινιστεί για καθυστερήσεις.

Ο Όμιλος είχε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις. Στο 90+5' ο Ισέκα έκανε συρτό διαγώνιο σουτ, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Λεβαδειακού και ο Άνακερ πρόλαβε στην επαναφορά τον Νους πριν εκτελέσει.