ΟΦΗ - Λεβαδειακός: Τα highlights του ματς (vid)
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε ο πρώτο ημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας. ΟΦΗ και Λεβαδειακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι στο Παγκρήτιο Στάδιο με 1-1 και συνεπώς η πρόκριση στον μεγάλο τελικό θα κριθεί στη ρεβάνς της Λιβαδειάς.
Στο 5ο λεπτό οι παίκτες του Κόντη... έκρυψαν την μπάλα, ο Βούκοτιτς άνοιξε στον Μπόρχα Γκονθάλεθ στα δεξιά της περιοχής και ο Ισπανός μπακ - χαφ με δυνατό σουτ τίναξε τα δίχτυα του Λεβαδειακού για το 1-0
Ο Λεβαδειακός βρήκε την ισοφάρισε μετά από 13 λεπτά. Στο 18' ο Μπάλτσι εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε από όλους, έσκασε στη μικρή περιοχή και κατέληξε στα δίχτυα του Χριστογεώργου για το 1-1.
Οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν στο 75ο λεπτό, όταν ο Λοντίγκιν βγήκε μακριά από την περιοχή του για να κόψει, έκανε φάουλ στον Ισέκα και πήρε δεύτερη κίτρινη, καθώς νωρίτερα είχε κιτρινιστεί για καθυστερήσεις.
Ο Όμιλος είχε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις. Στο 90+5' ο Ισέκα έκανε συρτό διαγώνιο σουτ, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Λεβαδειακού και ο Άνακερ πρόλαβε στην επαναφορά τον Νους πριν εκτελέσει.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.