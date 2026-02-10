Είδαμε μαζί το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο ραντεβού των φιλάθλων.

Με ένταση, ανάλυση και αυθεντική ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα επέστρεψε το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta, δίνοντας το σύνθημα για τη νέα εποχή Allwyn μέσα από τα πλήρως ανανεωμένα, σύγχρονα καταστήματά της.

Η αρχή έγινε με το κορυφαίο παιχνίδι της 20ής αγωνιστικής της Super League με το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, που διεξήχθη στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ολοκληρώθηκε με νίκη του Παναθηναϊκού, προσφέροντας αφορμή για πλούσιο σχολιασμό.

Από τις 20:25, οι φίλαθλοι που επισκέφθηκαν καταστήματα Allwyn είχαν τη δυνατότητα να σκανάρουν το ειδικό QR code και να μπουν απευθείας στη live εμπειρία του Sports Party. Από εκείνη τη στιγμή, έγιναν κομμάτι της δράσης, απολαμβάνοντας αναλυτικό σχολιασμό σε πραγματικό χρόνο, χρήσιμα στοιχηματικά tips, ενισχυμένες αποδόσεις, αλλά και μοναδικά δώρα που ανέβασαν ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της βραδιάς.

Ο Θανάσης Πασσάς, έδωσε τον ρυθμό και υποδέχθηκε τους Γιώργο Θεοφανόπουλο, Σπύρο Γιαννόπουλο και την Κόνι Θεοδώρου. Μαζί, σχολίασαν ζωντανά κάθε φάση και κάθε ποδοσφαιρική λεπτομέρεια, ενώ οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, πρόσθεσαν τις δικές τους αναλύσεις και παρασκήνιο.

Κάθε Κυριακή, τα καταστήματα Allwyn μετατρέπονται σε σημεία συνάντησης για όσους θέλουν να ζουν τους αγώνες αλλιώς: πιο ζωντανά, πιο διαδραστικά, πιο απολαυστικά. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε.