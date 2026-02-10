Έπειτα από νέα σύσκεψη ασφαλείας που ζήτησε ο ΟΦΗ κατάφερε να εξασφαλίσει ακόμα 150 εισιτήρια για τη ρεβάνς με τον Λεβαδειακό.

Ο ΟΦΗ μέχρι τέλους προσπάθησε να πάρει όσα περισσότερα εισιτήρια μπορούσε για την εκτός έδρας ρεβάνς με τον Λεβαδειακό, για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και εν τέλει κατάφερε να εξασφαλίσει τα διπλάσια από όσα έδιναν εξ αρχής οι γηπεδούχοι.

Οι Κρτητικοί ζήτησαν, εκτάκτως, να γίνει νέα σύσκεψη μέτρων ασφαλείας, παραμονή του αγώνα (11/2, 17:00), κατά την οποία έλαβαν ακόμα 150 εισιτήρια για τις ανάγκες των Ομιλιτών.

Αυτό σημαίνει πως στη θύρα 4 του «Λάμπρος Κατσώνης» θα φιλοξενηθούν 300 φίλοι του ΟΦΗ, ενώ αρχικά είχαν ζητηθεί 1.350 εισιτήρια, όσα είναι η χωρητικότητα στις θύρες 4 και 5.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ

«Έπειτα από νέα, έκτακτη, σύσκεψη μέτρων ασφαλείας που έγινε το πρωί της Τρίτης 10/2, για τον ημιτελικό αγώνα κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ Λεβαδειακού και ΟΦΗ (11/2) στο Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς “Λάμπρος Κατσώνης”, η ΠΑΕ Λεβαδειακός ενημέρωσε ότι θα διαθέσει για τις ανάγκες των μεμονωμένων φιλάθλων του ΟΦΗ, επιπλέον 150 εισιτήρια στη θύρα 4, άρα συνολικά 300 εισιτήρια.

Απόφαση της αστυνομίας είναι οι μεμονωμένοι φίλαθλοι του ΟΦΗ που έχουν εισιτήριο να μεταβούν στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς από την οδό Λαμπράκη (Εθνικού Γυμναστηρίου)».