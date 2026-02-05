Στο πλαίσιο της σύσκεψης ασφαλείας της ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου ο ΟΦΗ ζήτησε 1.350 ειστήρια, όμως ο Λεβαδειακός δίνει μόνο 150!

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (5/2) η σύσκεψη των μέτρων ασφαλείας της ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ του ΟΦΗ και του Λεβαδειακού στη Λιβαδειά.

Οι Κρητικοί ζήτησαν για τις ανάγκες των Ομιλιτών που θέλουν να ταξιδέψουν στη Βοιωτία εισιτήρια για τις Θύρες 4 και 5, οι οποίες έχουν χωρητικότητα 1.350 θέσεων, όμως οι γηπεδούχοι έκαναν γνωστό πως θα διαθέσουν μόνο 150 εισιτήρια!

Θυμίζουμε πως στον πρώτο ημιτελικό ο ΟΦΗ διέθεσε 300 εισιτήρια για τις ανάγκες των φίλων του Λεβαδειακού που βρέθηκαν στο Παγκρήτιο.

Η ενημέρωση του ΟΦΗ

«Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των μέτρων ασφαλείας του ημιτελικού αγώνα κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ Λεβαδειακού και ΟΦΗ (11/2) στο Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς “Λάμπρος Κατσώνης”, η ομάδα μας ζήτησε για τις ανάγκες των μεμονωμένων φιλάθλων της τη μέγιστη χωρητικότητα των Θυρών 4 & 5, η οποία αντιστοιχεί σε 1350 θέσεις.

Η θέση της ΠΑΕ Λεβαδειακός είναι ότι θα διαθέσει για τις ανάγκες των μεμονωμένων φιλάθλων του ΟΦΗ, 150 εισιτήρια στη θύρα 4».