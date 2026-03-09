Τα εισιτήρια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που διεκδικεί ο Παναθηναϊκός ενόψει της νέας σεζόν.

Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό φέτος, το μίνιμουμ που έπρεπε να κάνει ήταν να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα Play Offs για τις θέσεις 1 έως 4, προκειμένου να έχει σίγουρη την παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν. Κάτι που θα «παιζόταν» αν βρισκόταν στα Play Offs για τις θέσεις 5 έως 8, καθώς αν ο ΟΦΗ κατακτούσε το Κύπελλο κόντρα στον ΠΑΟΚ, η 5η θέση δεν θα έδινε κάποιο εισιτήριο. Μετά όμως από την επιβλητική του νίκη με 4-1 επί του Λεβαδειακού χθες το απόγευμα, το «τριφύλλι» έδιωξε κάθε τέτοιο κίνδυνο και πλέον περιμένει να δει σε ποια διοργάνωση θα συμμετέχει.

Το Κύπελλο κρίνει το ρεαλιστικό σενάριο

Με τον Παναθηναϊκό να απέχει 9 βαθμούς από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και 11 από την ΑΕΚ που βρίσκεται στην πρώτη θέση, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το ρεαλιστικό σενάριο είναι να τερματίσει στην 4η θέση. Κάτι που σημαίνει ότι το ευρωπαϊκό του εισιτήριο θα κριθεί από το αποτέλεσμα του τελικού του Κυπέλλου ανάμεσα στον «δικέφαλο» της Θεσσαλονίκης και τον ΟΦΗ.

Στην περίπτωση που γίνει η έκπληξη και οι Κρητικοί κατακτήσουν το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας τους, τότε οι «πράσινοι» θα παίξουν στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League. Αν όμως ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί και κατακτήσει το Κύπελλο, τότε τα πράγματα αλλάζουν, καθώς ο Παναθηναϊκός θα παίξει στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Αν τώρα η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ μπορέσει να διεκδικήσει κάποια θέση παραπάνω στη βαθμολογία, τότε θα φτιάξει το ευρωπαϊκό της καλοκαίρι σύμφωνα με τα παρακάτω σενάρια.

ΠΑΟΚ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ

1ος: Champions League (Play Offs)*

2ος: Champions League (2ος προκριματικός)

3ος: Europa League (Play Offs)

4ος: Europa League (2ος προκριματικός)

5ος: Conference League (2ος προκριματικός)

ΟΦΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ

1ος: Champions League (Play Offs)*

Κυπελλούχος: Europa League (Play Offs)

2ος: Champions League (2ος προκριματικός)

3ος: Europa League (2ος προκριματικός)

4ος: Conference League (2ος προκριματικός)

5ος: -

* Αν κατακτήσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, μάλλον περνάει απευθείας στο League Stage του Champions League.