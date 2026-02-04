Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τα απίστευτα και όμως παναθηναϊκά, με αφορμή τον ημιτελικό Κυπέλλου εναντίον του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο.

Κακά τα ψέματα, αν ρωτούσες οποιονδήποτε νορμάλ φίλαθλο πριν από το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για την πρόβλεψή του, λίγοι θα σου μιλούσαν για... άσο. Παρότι ο Δικέφαλος περνά εσωτερικά μια πολύ δύσκολη περίοδο πένθους (αντίστοιχη με την περυσινή του Τριφυλλιού μετά τον απίστευτο θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ), παρά την απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, είναι τόσο χαοτική η διαφορά των δύο ομάδων αυτή τη σεζόν που ενδεχόμενη νίκη του Παναθηναϊκού θα συνιστούσε έκπληξη.

Βέβαια, ποδόσφαιρο είναι, ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Είσαι η Ρόμα, επί παραδείγματι, παίζεις μονότερμα για 13 λεπτά, έχεις ήδη χάσει τρεις ευκαιρίες, ανατρέπει ο Μαντσίνι τον Πάντοβιτς, παίξε μετά με δέκα παίκτες για 80 λεπτά! Κάτι τέτοιο δεν συνέβη σήμερα στη Λεωφόρο. Τι συνέβη; Τα... προβλεπόμενα. Ηττα του Παναθηναϊκού από μια ανώτερη ομάδα και αποδοκιμασίες στο τέλος εναντίον Αλαφούζου και παικτών. Τι πιο σύνηθες...

Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να την αποφύγει; Βεβαίως! Αφού γλίτωσε το 0-2 στο πρώτο ημίχρονο, ασφαλώς και θα μπορούσε! Ηταν σωστή η απόφαση του Μπενίτεθ να αλλάξει τον Τσέριν με τον Σφιντέρσκι: έδωσε ένα επιπλέον στήριγμα για την κυκλοφορία της μπάλας στη μεσαία γραμμή (δίπλα στον φιλότιμο Κοντούρη) και ένα επιπλέον στήριγμα στον φανταστικό Τεττέη που τα είχε όλα εκτός από το γκολ (δυο ευκαιρίες, μία εκπληκτική «απογείωση» του Τσιφτσή).

Κατά τα λοιπά

α) ο Παναθηναϊκός ήξερε πώς παίζει ο ΠΑΟΚ, ήξερε τη δύναμη πυρός του σε κόντρα επιθέσεις με κλεψίματα από τη μεσαία γραμμή, αλλά ο Μπενίτεθ επιμένει στον Γεντβάι που δώρισε δυο αντεπιθέσεις για γκολ (γλίτωσε και ένα προ της γραμμής)...

β) ο Παναθηναϊκός επέμεινε σε όλο το α' μέρος να παίζει με τον Αντίνο που τον είχε «σβήσει» ο Κένι και όχι με τον Ζαρουρί που πήρε ελάχιστες φορές την μπάλα και έβγαλε εύκολες σέντρες με αντίπαλο τον Μπάμπα

γ) ο Λαφόν ήταν και πάλι σε πολύ καλή μέρα!

δ) ο Καλάμπρια έκανε πέναλτι – δώρο σε χρονικό διάστημα στο οποίο οι Πράσινοι είχαν ισορροπήσει και δεν απειλούνταν, καθώς και ο ΠΑΟΚ πήγαινε το ματς πια «λάου – λάου».

ε) Ο Μπενίτεθ όχι μόνο δεν παρέταξε την ομάδα του με τρεις στόπερ, διάταξη με την οποία έχει κάνει κάποιες θετικές εμφανίσεις, αλλά στο 71' έβαλε ως αμυντικό μέσο τον Γιώργο Κάτρη αντί του Κοντούρη!

Και κάπου εδώ μάλλον οτιδήποτε άλλο είναι περιττό ως προς την κουβέντα για το σημερινό ημιτελικό. Ο Παναθηναϊκός που έπρεπε να έχει πάρει δύο χαφ μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, έφτασε στις 4 Φεβρουαρίου να παίζει ημιτελικό Κυπέλλου για τον μοναδικό στόχο που του έχει απομείνει με αμυντικούς μέσους τον Σωτήρη Κοντούρη και τον Γιώργο Κάτρη! Α, έχει πάρει και τον 36χρονο Μούσα Σισοκό, ο οποίος τραυματίστηκε στην τρίτη του προπόνηση και ακόμα ψάχνει για μέσο μέχρι και την Παρασκευή.

Προφανώς χρειάζεται θαύμα για να προκριθεί στον τελικό, όπως θαύμα θα είναι να προσπεράσει το Λεβαδειακό, ο οποίος στην πολύ κακή του μέρα πήρε σχετικά εύκολα ισοπαλία 1-1 στο Ηράκλειο παρότι έπαιζε και με δέκα παίκτες για 20 λεπτά. Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής ουδείς γνωρίζει. Είπαμε, ποδόσφαιρο είναι. Αλλά ακόμα και στο ποδόσφαιρο όπου τα παράλογα μερικές φορές γίνονται λογικά, οι εκπλήξεις σπανίζουν.

Ο ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια του πάει φουλ για τελικό, φουλ για πρωτάθλημα και θα... δούμε τι θα κάνει με τη Θέλτα, εναντίον της οποίας είναι αουτσάιντερ.

Ο Παναθηναϊκός με το ακριβότερο μπάτζετ της εποχής Αλαφούζου είναι πέμπτος, πάει φουλ για play offs 5-8 και σύμφωνα με τον Μπενίτεθ έχει ακόμα δυο μεταγραφικές περιόδους για να επανασχηματιστεί το ρόστερ όπως το θέλει. Μέχρι τότε, βέβαια, δηλαδή σε έναν χρόνο, καθόλου σίγουρο δεν είναι ότι ο ίδιος, ο Κορόνα, ο Κοτσόλης, ο Μπαλντίνι θα είναι μέλη του Τριφυλλιού.

Y.Γ. Πολλά μπράβο στις δύο ΠΑΕ και στους παίκτες των δύο ομάδων για όσα συνέβησαν πριν από την έναρξη του αγώνα. Μπράβο τους!