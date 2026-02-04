Μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας οι φίλοι του Παναθηναϊκού αποδοκίμασαν τόσο τη διοίκηση όσο και τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 1-0 στη Λεωφόρο, στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΠΑΟΚ κι έκανε τη ζωή του πολύ δύσκολη ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας. Το νέο ανεπιτυχές αποτέλεσμα του Τριφυλλιού έφερε το ξέσπασμα από πλευράς εξέδρας.

Οι φίλοι των Πράσινων αποδοκίμασαν έντονα τόσο τη διοίκηση του Γιάννη Αλαφούζου, όσο και τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ... υπενθύμισαν πως «είναι βαριά του ΠΑΟ η φανέλα».

Μετά το ματς οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού πήγαν προς τους οπαδούς για να τους χειροκροτήσουν και να τους ευχαριστήσουν για τη στήριξη κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως αποδοκιμάστηκαν και επέστρεψαν στα αποδυτήρια.