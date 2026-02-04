Γιακουμάκης: «Νίκη και στην Τούμπα να πάμε τελικό»

Ο Γιώργος Γιακουμάκης μίλησε για τη σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο επί του Παναθηναϊκού.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ήρθε από τον πάγκο κι έβαλε τη σφραγίδα του στη νίκη του ΠΑΟΚ με 1-0 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Ο διεθνής φορ μετά το ματς μίλησε στην Cosmote TV. Αναλυτικά όσα είπε:

«Η δουλειά του σέντερ φορ είναι να βάζει το γκολ. Ο στόχος μου ήταν να δώσω τα πάντα για την ομάδα, γιατί ήταν ένα πολύ κομβικό παιχνίδι σε έναν από τους τρεις στόχους μας. Θέλαμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σήμερα. Νικήσαμε και θα πάμε στην Τούμπα για να πάρουμε κι εκείνο το ματς, ώστε να περάσουμε στον τελικό».

Για το ότι ήρθε από τον πάγκο και τι του είπε ο Λουτσέσκου:

«Ήταν κάποιες διορθώσεις που μου ανέφερε ο προπονητής. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Το διαβάζουμε και κοιτάμε τι ανάγκες έχει ώστε όταν μπω στον αγωνιστικό χώρο να είμαι έτοιμος. Μερικές φορές είναι πιο εύκολο όταν έρχεσαι από τον πάγκο. Ανεξαρτήτου επιλογής και λόγου που βρισκόμουν στον πάγκο. Σημασία είχε ότι ήμουν στον πάγκο και προσπαθήσαμε να διαβάσουμε το παιχνίδι».