ΟΦΗ VS Λεβαδειακός και Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ είναι τα 2 ζευγάρια των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας, με την φάση αυτή να ξεκινά σήμερα Τετάρτη (04.02) και τα ματς να καλύπτονται τηλεοπτικά από τα κανάλια της COSMOTE TV. Σε αυτήν την φάση δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Από αυτόν τον γύρο σε ενδεχόμενο που δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει παράταση και αν χρειαστεί πέναλτι, όπως θα ισχύει και στον τελικό.

Προημιτελικά

Λεβαδειακός - Κηφισιά 2-0

ΑΕΚ - ΟΦΗ 0-1

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2

Παναθηναϊκός - Άρης 3-0

Ημιτελικά

Πρώτοι αγώνες

Τετάρτη 04/02, 17:00: ΟΦΗ - Λεβαδειακός

04/02, 20:30: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Δεύτεροι αγώνες

11/02, 17:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ

11/02, 20:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει. Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Για τον τελικό υπάρχει το άρθρο 15 στην προκήρυξη για τον τελικό. Αναφέρει ότι ο Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας 2025/2026 θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2026 στο Ο.Α.Κ.Α..

Σε κάθε περίπτωση όμως η Εκτελεστική Επιτροπή (ΔΣ) της ΕΠΟ δύναται να αποφασίσει αλλαγή έδρας με απαραίτητη προϋπόθεση το γήπεδο να πληρεί τις προδιαγραφές για την διεξαγωγή του τελικού αγώνα. Τώρα σε σχέση με το ΟΑΚΑ και τα όσα είχαν διαρρεύσει περί προβληματισμών για τα εν εξελίξει έργα στο ΟΑΚΑ με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν στις τάξεις της ΕΠΟ υπήρχε ένας προβληματισμός (που συζητήθηκε και στο περιθώριο ενός ΔΣ χωρίς τελική απόφαση) πάνω σε αυτό (υπό την έννοια ότι έχουν κατά νου τελικό με συγκεκριμένο αριθμό κόσμου) οπότε μένει να φανεί το τι θα αποφασιστεί.