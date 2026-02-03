Εκτός αποστολής για τον ημιτελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και εκτός από το ντέρμπι με τον Άρη τέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μετά τη μαγνητική της Τρίτης (3/2).

Εκτός αποστολής για τα δύο επόμενα κρίσιμα παιχνίδια του ΠΑΟΚ τέθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, όπως προκύπτει από την επίσημη ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Ο 22χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (03/02) σε μαγνητική εξέταση, με τα ευρήματα να δικαιολογούν τις μυϊκές ενοχλήσεις που τον ανάγκασαν να αποχωρήσει από την αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό. Η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου.

Ο Κωνσταντέλιας δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου τόσο για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, όσο και για το κυριακάτικο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Παράλληλα, η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη για τη ρεβάνς του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, αλλά και για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην Τούμπα (15/02), παιχνίδια που βρίσκονται στο επίκεντρο του απαιτητικού προγράμματος των «ασπρόμαυρων».

Η απουσία του Κωνσταντέλια έρχεται σε κομβικό σημείο της σεζόν, με τον ΠΑΟΚ να καλείται να διαχειριστεί διαδοχικά ντέρμπι και κρίσιμα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, χωρίς έναν από τους πιο καθοριστικούς ποδοσφαιριστές του.