Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Που θα δείτε τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος
Η ώρα για την πρώτη πράξη στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος έφτασε, καθώς σήμερα (4/2) έχουμε δράση.
Αρχικά, στις 17:00 (Cosmote Sport 2), ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό σε ένα άκρως ανοιχτό ζευγάρι όπου μια επαρχιακή ομάδα θα έχει την ευκαιρία για πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 20:30 (Cosmote Sport 1) υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι, αφού ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, με αμφότερες τις ομάδες να θέλουν το τρόπαιο για τους δικούς τους λόγους.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- ΟΦΗ - Λεβαδειακός (17:00, Cosmote Sport 2)
- Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (20:30, Cosmote Sport 1)
