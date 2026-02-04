Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των δυο σημερινών (4/2) ημιτελικών.

Η ώρα για την πρώτη πράξη στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος έφτασε, καθώς σήμερα (4/2) έχουμε δράση.

Αρχικά, στις 17:00 (Cosmote Sport 2), ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Λεβαδειακό σε ένα άκρως ανοιχτό ζευγάρι όπου μια επαρχιακή ομάδα θα έχει την ευκαιρία για πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 20:30 (Cosmote Sport 1) υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι, αφού ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, με αμφότερες τις ομάδες να θέλουν το τρόπαιο για τους δικούς τους λόγους.

Οι σημερινές μεταδόσεις