Οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ για τους δύο ημιτελικούς του Κυπέλου Ελλάδος.

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους οριμούς των διαιτητών που έκανε η ΚΕΔ για τους δύο πρώτους ημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδος, που θα λάβουν χώρα την Τετάρτη (04/02). Στο μεγάλο ματς της ημέρας, που θα γίνει στις 20:30, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο ορίστηκε ο Άγγελος Ευαγγέλου ενώ στο ματς του ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό που θα γίνει νωρίτερα (17:00) στο Παγκρήτιο θα διευθύνει ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όρισε ξένο VAR μόνο στον ημιτελικό των «πρασίνων» με τον «δικέφαλο του βορρά», με τον 48χρονο Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ που θα βρεθεί εκεί, να μην σφυρίζει πλέον ως πρώτος, αλλά να έχει μονάχα τον ρόλο του VAR. Φέτος, είχε τη θέση αυτή στα ματς του Ολυμπιακού στο Champions League με την Άρσεναλ και την Μπαρτσελόνα που γνώρισε ισάριθμες ήττες με 2-0 και 6-1.

Αναλυτικά οι διαιτητές που ορίστηκαν στους ημιτελικούς