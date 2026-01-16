Ο Ισπανός τεχνικός σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις τα... έψαλλε στους παίκτες της ομάδας του Ολυμπιακού και υπήρχαν ξεκάθαροι λόγοι για αυτό. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ένας «φωνακλάς» προπονητής. Ο Βάσκος τεχνικός δεν... χαρίζεται ποτέ στους παίκτες του είτε μέσα στον αγώνα είτε μετά από αυτόν. Το πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ ήταν το απόλυτο εφαλτήριο για... γκάζια και μετά το πέρας του πρώτου μέρους αλλά μετά το τέλος του αγώνα. Ο Βάσκος επιχείρησε να αφυπνίσει αγωνιστικά τους παίκτες του μετά το 0-2 μόλις στο 15'.

Ανάμεσα στα άλλα στο ημίχρονο (ήτοι μετά το πέρας του πρώτου 45λεπτου) ο Βάσκος τόνισε πώς «έχουμε δεχθεί δύο γκολ νωρίς, χωρίς καν να προσπαθήσει ο αντίπαλος. Τα κάναμε όλα λάθος. Έχουμε χάσει το μυαλό μας. Σκεφτείτε καθαρά. Εχετε το μυαλό σας στο παιχνίδι. Παίξτε όπως ξέρουμε. Να μην μπλοκάρετε.

Μην προσπαθείτε να κάνετε περιττά πράγματα. Κάντε ουσιαστικά πράγματα και μην χάνετε το μυαλό σας. Αν ηρεμήσουμε και παίξουμε σωστά. Μπορούμε να επιστρέψουμε στο ματς εάν κάνουμε όσα πρέπει». Μετά το τέλος του αγώνα υπήρξε και το... τρίτο ημίχρονο. Ο Βάσκος ήταν πιο ενοχλημένος από ποτέ.

Πρακτικά ανέφερε τα όσα είχαμε γράψει . Ότι ο Ολυμπιακός έκανε - εάν ότι το χειρότερό του παιχνίδι επί των ημερών - ένα από τα χειρότερά του ματς.

Σε εκείνο το σημείο τόνισε ότι «κάναμε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας από την ημέρα που είμαι εδώ. Σχεδόν τίποτα δεν κάναμε σωστά. Ήταν μία πολύ κακή ήττα και ένας αποκλεισμός από έναν στόχο που θέλαμε να κατακτήσουμε».

Ο Βάσκος προπονητής ήταν κατηγορηματικός επίσης στο ότι «είναι η πρώτη και τελευταία φορά που είδα τέτοια εικόνα από εσάς. Δεν προσπαθούσαμε. Δεν τρέχαμε. Δεν είχαμε πάθος και συγκέντρωση. Χωρίς προσπάθεια και δουλειά, δεν μπορείς να είσαι ο καλύτερος σε έναν αγώνα. Αυτό δεν θα ξαναγίνει».

Προς τι οι... φωνές του Μεντιλίμπαρ

Ο Ισπανός δεν προχώρησε τυχαία σε αυτήν την κίνηση. Μπορεί να ανέλαβε ολοκληρωτικά την ευθύνη για το κοουτσάρισμα, το στήσιμο της 11άδας και τις επιλογές, ωστόσο και οι παίκτες δεν ήταν άμοιροι ευθυνών. Πρώτον σε σχέση με την παρέμβασή του μετά το πρώτο μέρος. Ήθελε να... προλάβει την συνέχεια και να κάνει την προσπάθεια να αφυπνίσει αγωνιστικά τους παίκτες του για να γίνουν πολύ πιο ουσιαστικοί, σοβαροί και ανταγωνιστικοί και έτσι ώστε να διεκδικήσουν την επιστροφή τους στο ματς με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο. Αυτό εν τέλει δεν έγινε.

Σε 2ο χρόνο ήθελε μετά τον αγώνα να καταστήσει σαφές το πόσο κακό ματς έκαναν οι παίκτες του αλλά και να καταλάβουν ότι τα περιθώρια στενεύουν, ότι αυτή δεν ήταν εμφάνιση επιπέδου Ολυμπιακού και ότι δεν θα ξαναγίνει αποδεκτή τέτοια εικόνα. Φυσικά όλα αυτά θα φανούν στην πορεία και στο γήπεδο ξεκινώντας από το παιχνίδι με την Λεβερκούζεν στις 20 Ιανουαρίου για το Champions League, που είναι ξεκάθαρα must win ματς.