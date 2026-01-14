Ο κακός και χωρίς δημιουργία Ολυμπιακός δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα με τον ΠΑΟΚ και μοιραία προκύπτουν προβληματισμοί και ερωτηματικά για τη συνέχεια. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Είναι από αυτές τις βραδιές που περισσότερο από μία ήττα προβληματίζει και 'πονάει' η εικόνα μίας ομάδας. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με τον Ολυμπιακό που πραγματικά ήταν σαν να μην εμφανίστηκε σχεδόν ποτέ στο γήπεδο. Έχει κάνει δε πιθανώς το χειρότερο 45λεπτο στην εποχή του Βάσκου προπονητή και ειδικά στο φαληρικό γήπεδο.

Ναι ΟΚ κάκιστη η αμυντική αντίδραση της πλευράς του Ορτέγα στα 2 γκολ του ΠΑΟΚ αλλά ο αντίπαλος των Πειραιωτών είχε σκοράρει πολύ νωρίς και υπήρχε όλος ο χρόνος να βγάλει αντίδραση αλλά και πιο καλό σχέδιο ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν το έκανε ποτέ αυτό. Δεν έβγαλε ποτέ παλμό και δεν πήρε τίποτα από τα βαριά χαρτιά του ούτε στο πρώτο 45λεπτο ούτε και στην επανάληψη.

Λανθασμένη διαχείριση ο Μεντιλίμπαρ αλλά η εικόνα κάποιων παικτών δεν ήταν αντάξια Ολυμπιακού

Όταν παίζεις στον Ολυμπιακό ο πήχης είναι πάντα ψηλά και δικαιολογημένα. Σε ένα διάστημα με απουσίες κομβικών παικτών όπως ο Πιρόλα και ο Ελ Καμπί αλλά και σταρ της ομάδας σαν τον Ποντένσε να μην πατάνε καθόλου καλά, ο Ολυμπιακός τους είχε ανάγκη όλους. Τώρα τους χρειαζόταν περισσότερο από ποτέ. Και όμως στο πρώτο 45λεπτο ο ένας ήταν χειρότερος από τον άλλο. Από τον Ορτέγα που είχε λάθος τοποθετήσεις και φέρει σημαντική ευθύνη στα 2 γκολ μέχρι τον Γκαρθία που η εικόνα του ήταν τόσο κακή που ξεκάθαρα δεν είναι αντάξια του επιπέδου του Ολυμπιακού.

Τώρα από μεριάς σχεδίου και διαχείρισης από το τεχνικό επιτελείο η 11άδα με Γκαρθία και Μουζακίτη στο κέντρο δεν ήταν μία καλή επιλογή. Ο νεαρός Έλληνας χαφ - που πάλεψε όσο μπορούσε - φορτώθηκε όλο το βάρος και ο Ισπανός δεν ήταν για να μείνει 64 με 65 λεπτά στον αγώνα. Πιθανώς να ήταν για αλλαγή και πριν το 46'.

Η επιλογή να βγει νωρίς ο Γιαζίτζι για να μπει ο Γιάρεμτσουκ περισσότερο μπέρδεψε την ομάδα του Ολυμπιακού παρά την βοήθησε ενώ πρακτικά οι αλλαγές (σχεδόν όλες) δεν του έδωσαν κάτι. Το χειρότερο για τον Ολυμπιακό είναι πώς δεν έβγαζε στο γήπεδο την αίσθηση ότι θα μπορούσε να μειώσει το σκορ και έστω να διεκδικήσει κάτι.

Δεν μιλάμε για να γυρίσει το παιχνίδι αλλά έστω να ζορίσει πολύ τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι που ξεκάθαρα προβληματίζει. Αποτελεί εστία προβληματισμού αυτή η τόσο κακή εικόνα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι Νο100 του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του. Ναι χάσε αλλά βγάλε αγωνιστική ορμή, αντίδραση ή κάτι διαφορετικό από μεριάς πλάνου. Ο ΠΑΟΚ ήξερε τι έκανε στο γήπεδο και το πώς θα πήγαινε για να πάρει τον αγώνα. Προσωπικά δεν θα σταθώ στην διαιτησία - που ήταν αρκετά κακή στον τομέα των φάουλ και των καρτών και υπήρξε και η φάση που φώναξαν για πέναλτι οι Πειραιώτες - διότι θα ήταν άδικο για την εικόνα του παιχνιδιού.

Ο Ολυμπιακός δεν άξιζε τίποτα από αυτό το παιχνίδι αλλά δεν ήταν και σε θέση να διεκδικήσει σωστά αυτήν την πρόκριση. Δεν κατάφερε καν να είναι ανταγωνιστικός με αντίπαλο αυτόν τον ΠΑΟΚ. Η επόμενη ημέρα θα πρέπει να είναι ημέρα όπου άπαντες στο ποδοσφαιρικό τμήμα θα τα δουν όλα αυτά για να τα αλλάξουν. Γιατί αυτό το 0-2 ήταν ένα δυνατό αγωνιστικό... καμπανάκι όχι για την ήττα και το σκορ αλλά κυρίως για την κάκιστη εικόνα των Πειραιωτών στο γήπεδο.

Υ.Γ. Το γράφαμε και προ ημερών. Σε διάστημα λιγότερο από 10 ημέρες θα κρίνονταν 2 διοργανώσεις (Κύπελλο και Champions League). Το παιχνίδι με την Λεβερκούζεν που ακολουθεί στις 20 Ιανουαρίου μετά από τέτοια εμφάνιση αποκτά και έξτρα αξία.