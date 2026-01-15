Μπακασέτας στο Gazzetta: «Πρέπει να διαχειριστείς την κριτική, ενοχλεί η εμπάθεια»

Ο Τάσος Μπακασέτας μίλησε στο Gazzetta για την κριτική που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για την επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό.

Είναι ο αρχηγός. Γνωρίζει πως το να φοράει το περιβραχιόνιο του Παναθηναϊκού, απαιτεί ανάληψη ευθυνών. Απαιτεί να βγεις μπροστά στα δύσκολα, απαιτεί να μην λυγίσεις στην πίεση, να αντέξεις στην κριτική (ίσως και άδικη) που θα σου ασκηθεί στη «στραβή». Ο Τάσος Μπακασέτας τα γνωρίζει όλα τα παραπάνω καλά, τα έχει βιώσει και τα έχει βάλει βαθιά μέσα στο μυαλό του και στην καρδιά του.

Μετά το τέλος του προημιτελικού με τον Άρη, στον οποίο με το δικό του χατ τρικ, έστειλε το τριφύλλι στα ημιτελικά του Κυπέλλου, μίλησε στο Gazzetta για τα σχόλια που ακολούθησαν το άσχημο φινάλε του 2025 για τον Παναθηναϊκό, καθιστώντας σαφές για μία ακόμα φορά, πως διαθέτει προσωπικότητα αλλά και αντοχή.

Τάσο, μία ιδιαίτερη βραδιά για σένα με το χατ τρικ που πέτυχες, πρώτο μετά το 2016. Πολύ σημαντική εμφάνιση, νίκη και πρόκριση στα ημιτελικά. Γενικότερα, ένα καλό ξεκίνημα στο 2026. Πώς νιώθεις;

Για εμάς σε αυτό το παιχνίδι ήταν μονόδρομος η νίκη γιατί έχουμε μείνει αρκετά πίσω στο πρωτάθλημα, οπότε το Κύπελλο είναι βασικός μας στόχος. Δεν υπήρχε στο μυαλό μας η απώλεια αυτού του παιχνιδιού. Νομίζω, όμως, ότι σημαντικότερο από το τι λέμε εμείς, είναι το τι δείχνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε αποφασιστικότητα σαν ομάδα, ήμασταν έτοιμοι, συγκεντρωμένοι και δίκαια επικρατήσαμε με αυτό το σκορ. Σε όλη την διάρκεια του αγώνα ήμασταν καλύτεροι.

Και η εικόνα του Παναθηναϊκού, δείχνει μία ομάδα πολύ πιο φρέσκια, άμεση και αποτελεσματική.

Το αποτελεσματική είναι πολύ σημαντικό όταν αγωνίζεσαι σε μία μεγάλη ομάδα και οι ομάδες που αντιμετωπίζεις παίζουν σε χαμηλό μπλοκ, είναι πολύ ιδιαίτερο με μία ευκαιρία να ξεκλειδώσεις ένα παιχνίδι. Και στα ντέρμπι παίζει ρόλο η ποιότητα, αλλά θα συμφωνήσω ότι όλο αυτό που δείχνουμε στον καινούργιο χρόνο είναι ομαδική δουλειά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δούμε την ομάδα να βελτιώνεται, να βγάζει καινούργια πράγματα. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και κανένας παίκτης δεν μπορεί να κερδίσει κάτι με την ατομική ποιότητα. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς.

Μετά το ματς της Τούμπας υπήρξαν αρκετά σχόλια στα social media, είσαι Έλληνας παίκτης και εισπράττεις το κλίμα περισσότερο από τον καθέναν. Τα τρία γκολ που έβαλες είναι για σένα και μία έξτρα ψυχολογική ώθηση;

Δεν το βλέπω έτσι. Ψυχολογική ώθηση ήταν για την οικογένειά μου, γιατί η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη για μένα, για πολλούς λόγους. Χάρηκα, λοιπόν, πολύ, που οι δικοί μου άνθρωποι χάρηκαν τόσο πολύ. Το είχαμε ανάγκη, μαζί και η γυναίκα μου. Είναι λογικό να υπάρχει κριτική όταν παρουσιάζεις ένα τέτοιο πρόσωπο και υπάρχουν απαιτήσεις. Μετά, είναι θέμα του τι θέλει να κάνει ο καθένας. Εμένα μου αρέσει που αγωνίζομαι σε μία πολύ μεγάλη ομάδα και αυτά τα ξέρω. Θα υπάρξει αποθέωση, θα υπάρξει και κριτική όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Το κακό είναι να υπάρχει εμπάθεια. Όταν αγωνίζεσαι σε αυτό το επίπεδο, είναι λογικό να υπάρξει κριτική. Ειδικά για μένα που έχω παραπάνω ευθύνες, ως αρχηγός της ομάδας. Όλα τα τελευταία χρόνια που έχω αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες, το έχω μάθει αυτό. Αυτό που ενοχλεί είναι το να υπάρχει εμπάθεια. Για το ματς που κάναμε, δεν μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα. Κι εγώ ο ίδιος με τους συμπαίκτες μου ήμασταν στενοχωρημένοι για αυτήν την εικόνα. Ότι θα υπάρξουν κακά παιχνίδια μέσα σε μία χρονιά το ξέρουμε, όμως παίζει ρόλο και το τάιμινγκ ή το πως πηγαίνει η ομάδα. Οπότε δεν σκέφτομαι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το επάγγελμά μας, αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε από μικρά παιδιά. Αλλά είναι ο καθένας τι θέλει. Όταν θέλεις να είσαι σε μεγάλη ομάδα, αυτά πρέπει να τα διαχειριστείς. Είναι δύσκολο κάποιες φορές, αλλά δεν έχω να δώσω απάντηση σε κάποιον για το τι έχω κάνει στην καριέρα μου ή το τι θα κάνω. Είμαι 32 χρονών, αν ήμουν 24, ίσως προσπαθούσα. Φυσικά και προσπαθώ να βελτιώνομαι και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά, θα υπάρξουν και άσχημες βραδιές, που πονάνε αλλά οφείλεις να τις διαχειριστείς. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω στον κόσμο από αυτό.

Για που προορίζεται η μπάλα που κρατάς στα χέρια σου από το παιχνίδι με τον Άρη;

Πάει χωριό κατευθείαν, στο Πετρί. Είχα κρατήσει και την μπάλα την άλλη φορά που έκανα χατ τρικ, οπότε θα έχω δύο μπάλες τώρα.

Τι σκέφτεσαι ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ;

Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και το ματς κόντρα στον Άρη ήταν πολύ κρίσιμο. Δεν μου αρέσει να λέω την φράση «όλη η χρονιά», αλλά αυτός ο μήνας είναι πολύ σημαντικός. Οφείλουμε να χτίσουμε στην εικόνα μας και να βελτιωνόμαστε. Να χτίσουμε ένα καλό σερί που θα βοηθήσει και την αυτοπεποίθηση της ομάδας. Μέσα από αυτά τα παιχνίδια να βγούμε πιο δυνατοί.

Τι έχουν δώσει τα δύο νεαροί Έλληνες παίκτες που αποκτήθηκαν πρόσφατα;

Είναι μία χαρά, νιώσανε πολύ οικεία. Είναι δύο νεαρά παιδιά που έχουν δίψα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύο πολύ καλοί χαρακτήρες και αυτό είναι σημαντικό. Εξαρτάται αποκλειστικά από αυτούς το να βελτιωθούν. Τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ καλά. Εμείς από την πλευρά μας, οι πιο έμπειροι παίκτες, θα τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Εξαρτάται, όμως, από αυτούς, γιατί βλέπω παιδιά που έχουν τρομερές ικανότητες, αλλά δεν πρέπει να εφησυχαστούν σε καμία περίπτωση. Τα χαρακτηριστικά που έχουν, μπορούν να τους δώσουν την δυνατότητα να παίξουν σε πολύ ψηλό επίπεδο.