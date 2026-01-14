Με χατ τρικ του Μπακασέτα ο οποίος σκόραρε δις με πέναλτι στα οποία υπέπεσε ο Ρόουζ, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 τον Αρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία πολύ σημαντική-νίκη πρόκριση απέναντι στον Άρη στο ΟΑΚΑ με 3-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα βρει τον ΠΑΟΚ. Οι «πράσινοι» εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του Άρη και είδα τον Τάσο Μπακασέτα να πετυχαίνει χατ τρικ μ' ένα σουτ και δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν εκείνος που έκανε την έκπληξη στο αποψινό παιχνίδι όχι τόσο σε επίπεδο προσώπων, αλλά σε επίπεδο διάταξης, αφού παρέταξε την ομάδα του με 4-4-2.

Κάτω από την εστία ήταν ο Λαφόν. Στο κέντρο της άμυνας οι Ίνγκασον και Τουμπά ενώ στα δύο άκρα οι Καλάμπρια και Κώτσιρας, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Στην μεσαία γραμμή οι Τσιριβέγια και Μπακασέτας, με τον Παντελίδη στα δεξιά και τον Μπόκον στα αριστερά. Την κορυφή της επίθεσης μοιράστηκαν οι Τεττέη και Σφιντέρσκι.

Ο Μανόλο Χιμένεθ από την άλλη πήγε με το συνηθισμένο του 4-2-3-1. Κάτω από την εστία ξεκίνησε ο Αθανασιάδης. Στο κέντρο της άμυνας βρέθηκαν οι Ρόουζ και Άλβαρο ενώ στα πλάγια αυτής, δεξιά ο Τεχέρο και αριστερά ο Φαντικά.

Στην μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Μόντσου, Ράτσιτς και Γένσεν. Στα δύο «φτερά» δεξιά πήγε ο Πέρεθ και αριστερά ο Ντουντού ενώ στην κορυφή της επίθεσης επανήλθε ο Μορόν.

Ο Άρης έχασε το... άχαστο, ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε επιθετικά το παιχνίδι, όμως η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα και γενικότερα του πρώτου μέρους ανήκε στον Άρη.

Ο Μπόκος γλίστρησε κι έχασε την μπάλα έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Γένσεν έγινε κάτοχος, έπαιξε στον Πέρεθ στα πλάγια, εκείνος πέρασε μία χαμηλή πάσα προς τον Μορόν που άφησε, ο επερχόμενος Μόντσου εκτέλεσε με πλάσε, ο Λαφόν απέκρουσε, αλλά ασταθώς και στην επαναφορά ξανά ο Μόντσου έχασε μοναδικη ευκαιρία στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία του Λαφόν.

Από την στιγμή που ο Άρης δεν εκμεταλλεύτηκε την καλή αυτή στιγμή του, ο Παναθηναϊκός συνέχισε από κει που είχε μείνει όντας απειλητικός μπροστά με την ορμητικότητα του Τεττέη και την ταχύτητα του Παντελίδη.

Στο 12' ο Μπόκος προσπάθησε να σκοράρει με τακουνάκι χωρίς επιτυχία, όμως δεν τα κατάφερε. Ότι δεν μπόρεσε να κάνει εκείνος από κοντά, το πέτυχε ο Μπακασέτας τέσσερα λεπτά αργότερα με σουτ από τα όρια της περιοχής. Ο Παντελίδης έκανε μία χαμηλή σέντρα για τον Σφιντέρσκι, ο Γένσεν έκοψε αλλά ασθενώς, η μπάλα έμεινε στα όρια της περιοχής και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με μία από τις γνωστές του οβίδες σκόραρε για το 1-0.

Ο Άρης βελτιώθηκε, αλλά ο Λαφόν νίκησε τον Μορόν

Οι «πράσινοι» έχασαν ακόμα μία καλή στιγμή με το τακουνάκι του Παντελίδη στο 27', το οποίο μπλόκαρε με ευκολία ο Αθανασιάδης.

Οι «κίτρινοι» πήραν τη σκυτάλη και ξεκίνησαν να δημιουργούν τις δικές τους στιγμές. Στο 34' ο Μόντσου απείλησε με μία εκτέλεση κόρνερ που παραλίγο να καταλήξει απευθείας,όμως ο Λαφόν αντέδρασε σωστά.

Ένα λεπτό μετά η ομάδα του Χιμένεθ έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία. Στο 35' έγινε μία σέντρα προς τον Μορόν, ο Ισπανός κατέβασε υπέροχα με το στήθος αποφεύγοντας τον Καλάμπρια, αλλά το πλασέ που επιχείρησε, έβγαλε ο Λαφόν με τα ακροδάχτυλα.

Κάπως έτσι έκλεισε στην ουσία και το πρώτο μέρος, αφού μέχρι το φινάλε του δεν υπήρξε άλλη μεγάλη στιγμή για τις δύο ομάδες.

Ο Άρης μπήκε καλά, ο Παναθηναϊκός σκόραρε

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα ο Άρης ήταν εκείνος που μπήκε πιο δυνατά και στο ξεκίνημά του έχασε.

Στο 47' ο Παναγίδης έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν από κοντινή απόσταση σημάδεψε στην ουσία τον Λαφόν κι ένα λεπτό μετά ο Μόντσου λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ ο Μόντσου, όταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού έδιωξαν την μπάλα εκείνη κόντραρε πάνω του και πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία του Λαφόν.

Στο 51' ο Ρόουζ πήρε αγκαλιά αφελώς τον Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή με αποτέλεσμα ο Ευαγγέλου να δείξει απευθείας το σημείο του πέναλτι. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση κι έκανε το 2-0 δίνοντας σημαντικό πλέον προβάδισμα στην ομάδα του.

Νέο λάθος του Ρόουζ, χατ τρικ ο Μπακασέτας και 3-0

Στο 56' και στο 60' ο Παναθηναϊκός απείλησε ξανά με τους Καλάμπρια, δύο φορές στην ίδια φάση και Παντελίδη. Ένα ακόμα λάθος όμως από τον Ρόουζ έμελλε να βάλει... ταφόπλακα στα όνειρα του Άρη για να ξαναμπεί στο ματς.

Ο κεντρικός αμυντικός των κιτρίνων βρήκε το ποδι του Τουμπά σε μία διεκδίκηση μέσα στην περιοχή, ο Ευαγγέλου έδειξε πέναλτι, αυτή τη φορά με την παρέμβαση του VAR και ο Μπακασέτας σκόραρε ξανά φτάνοντας σε χατ τρικ και κάνοντας το 3-0 στο 65'

χ Οι πολλές αλλαγές που ακολούθησαν χάλασαν πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Ο Άρης απείλησε στο 76' μ' ένα σουτ του Φαμπιάνο από τα όρια της περιοχης, που πήρε την μπάλα από τον Σφιντέρσκι που γλίστρησε.

Ένα λεπτό ακολούθησε λάθος στην περιοχή του Άρη, αλλά τα τελειώματα των Σφιντέρσκι και Μπόκου απέκρουσε ο Αθανασιάδης.

Μέχρι το φινάλε υπήρξε ακόμα μία ευκαιρία που ήταν για τον Παναθηναϊκό, αλλά τα σουτ των Νεμπή (που έκανε ντεμπούτο) και Σάντσες κόντραραν και κατέληξαν κόρνερ.

MAN OF THE MATCH: Τάσος Μπακασέτας. Από τα δικά του πόδια ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από απόψε στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Τρεις εκτελέσεις, στο πλεκτό. Μία έξω από την περιοχή και δύο από το σημείο του πέναλτι. Ηγετική εμφάνιση από τον αρχηγό των ''πρασίνων''.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Αλμπάν Λαφόν. Ο Ιβοριανός κίπερ έκανε σημαντικές επεμβάσεις και κράτησε την εστία του ανέπαφη σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Στην ίδια κατηγορία ο άπιαστος Τεττέη αλλά και ο Παύλος Παντελίδης που έκανε φοβερό ντεμπούτο.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Λίντσει Ρόουζ σε ένα διάστημα που ο Άρης είχε μπει καλά στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έκανε ένα ανόητο πέναλτι στον Σφιντέρσκι, δίνοντας την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να σκοράρει και δεύτερο γκολ. Σαν να μην έφτανε αυτό, έκανε και δεύτερο πέναλτι στον Τουμπά για το 3-0 του Τριφυλλιού.

Η ΓΚΑΦΑ: Στο 10' ο Μόντσου έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία για να βάλει τον Άρη μπροστά στο σκορ. Αστόχησε μόνος του δύο φορές και μάλιστα η μία με τον Λαφόν πεσμένο στο έδαφος.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Καλή η διαιτησία του Ευαγγέλου απόψε στο ΟΑΚΑ, σωστή η υπόδειξη πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού. Έχασε το δεύτερο πέναλτι αλλά τον... έσωσε ο Ρούπερτι στο VAR.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, αξιοποίησε όλα τα λάθη του Άρη και με... περίπατο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος όπου θα συναντήσει τον ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός (πρ. Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Κώτσιρας (71' Κυριακόπουλος), Τσιριβέγια, Μπακασέτας (79' Ρενάτο), Παντελίδης (71' Ζαρουρί), Μπόκος, Σφιντέρσκι (90' Νεμπής), Τεττέη (71' Πάντοβιτς).

Άρης (πρ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Άλβαρο, Ρόουζ (66' Φαμπιάνο), Τεχέρο, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (66' Γαλανόπουλος), Γένσεν (75' Μπουσαΐντ), Παναγίδης, Πέρεθ (66' Ντουντού), Μορόν (87' Δώνης).