Οι προσθήκες και οι παίκτες που επιστρέφουν, αλλάζουν τον Παναθηναϊκό κι εκείνος ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Ο Παναθηναϊκός έδινε το βράδυ της Τετάρτης (14/01) ένα ματς-τελικό κόντρα στον Άρη στο ΟΑΚΑ ειδικά όσον αφορά τις πιθανότητές του να κατακτήσει φέτος ένα τρόπαιο.

Από την στιγμή που από τη μία το πρωτάθλημα έχει χαθεί και ο στόχος πλέον έχει γίνει η τετράδα, πρώτα η είσοδος κι έπειτα το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα σ' αυτή και από την άλλη η κατάκτηση του Europa δεν είναι αντικειμενικός στόχος, ο μόνος τρόπος οι «πράσινοι» να δουν ένα τρόπαιο φέτος είναι να κατακτήσουν το Κύπελλο.

Πέρασαν με επιτυχία το πρώτο σοβαρό τεστ τους στον θεσμό επικρατώντας του Άρη με 3-0 και διατήρησαν ζωντανό τον πιο «αληθινό» τους στόχο για τουλάχιστον έναν μήνα ακόμα, αφού στις αρχές Φλεβάρη έρχονται οι διπλοί ημιτελικοί με τον ΠΑΟΚ.

Πλέον με την ΑΕΚ να μην υπάρχει στην άλλη πλευρά του ταμπλό, όποιος εκ των δύο περάσει, φαντάζει το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση έχοντας απέναντί του τους ΟΦΗ και Λεβαδειακό.

Εξίσου σημαντικό όμως με το βήμα που έγινε χθες στον θεσμό του Κυπέλλου είναι και ο τρόπος που έγινε αυτό.

Οι Παντελίδης-Λαφόν και οι μεταγραφές που έρχονται

Δεν είναι τόσο η δεύτερη σερί τριάρα με μηδέν παθητικό. Αντικειμενικά το εύρος αυτών των νικών έχει προέλθει και από τα τραγικά ατομικά λάθη των αντιπάλων του (βλέπε τα τέσσερα πέναλτι). Πριν λίγο καιρό τα έκανε σωρηδόν το «τριφύλλι», τώρα υποπίπτουν σε κείνα με την σέσουλα οι αντίπαλοί του.

Όμως, το κομμάτι της ρέντας δεν αναιρεί την εικόνα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην είναι κάποια ομάδα που τρομάζει με την απόδοσή της, ωστόσο με την είσοδο κάποιων εκ των μεταγραφών και την επιστροφή παικτών που έλειπαν καιρό, υπάρχει εμφανής βελτίωση στα κομμάτια της διάθεσης, την ενέργειας και την έντασης της ομάδας.

Ο Τεττέη ήρθε κι έγινε άμεσα βασικός δείχνοντας από την αρχή τα προτερήματά του. Η φυσική δύναμη που έχει, η ταχύτητά του, η έκρηξη και η ορμή του είναι στοιχεία που δεν τιθασσεύονται εύκολα.

Δεν είναι τυχαίο πως δεν κατάφερε να βάλει γκολ στα δύο πρώτα ματς που έπαιξε, όμως ήδη χθες άκουσε για πρώτη φορά το όνομά του από τον κόσμο των «πρασίνων», που έχει ανάγκη από ένα σημείο αναφοράς.

Από κοντά και ο Παντελίδης που έκανε χθες το ντεμπούτο του και παρέθεσε κι εκείνος τα καλά του στοιχεία στο χορτάρι «τονίζοντας» ακόμη περισσότερη την ενέργεια και την ένταση της ομάδας πλας την καλή χημεία που έχει με τον Έλληνα φορ από την συνύπαρξή τους στην Κηφισιά και την πολύ καλή προσωπική τους σχέση.

Δεν είναι όμως μόνο οι νέοι παίκτες, αλλά κι εκείνοι που μπαίνουν στην ομάδα σαν να είναι νέοι, επειδή έλειπαν αρκετό καιρό.

Στο προηγούμενο ματς ήταν ο Πελίστρι, χθες ήταν ο Λαφόν και σύντομα θα είναι και ο Κυριακόπουλος που έκανε τις δύο πρώτες του εμφανίσεις, μετά τον τραυματισμό του και παίρνει σιγά σιγά λεπτά, ώστε να είναι και πάλι ετοιμοπόλεμος. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για τον Ρενάτο Σάντσες, αλλά δυστυχώς η συνέπεια που δεν έχει καταφέρει να επιδείξει, δεν μας το επιτρέπει.

Κι όλο αυτό δεν σταματάει εκεί. Όπως είπε και ο Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι ένα πρότζεκτ εν εξελίξει και τώρα που έχει ανοίξει η μεταγραφική περίοδος, η εξέλιξη αυτή είναι ραγδαία.

Ποδοσφαιριστές που κρίθηκαν πως δεν είναι απαραίτητοι ή ικανοί να προσφέρουντα αναμενόμενα (ή και δεν καίγονται να είναι εδώ βλ. Τετέ) απομακρύνονται για να έρθουν άλλοι στην θέση τους, που θα μπορούν να πάνε την ομάδα ένα βήμα παρακάτω.

Τουλάχιστον τρεις κινήσεις αναμένονται να γίνουν ακόμα και σκοπός είναι αυτές να αφορούν παίκτες που θα μπορούν να αλλάξουν επίπεδο την ομάδα βοηθώντας έτσι στην βελτίωση της εικόνας της, αλλά συνάμα και της απόδοσής της.

Μία απ' αυτές είναι ο Σαντίνο Αντίνο, η μεταγραφή του οποίου, όταν και αν ολοκληρωθεί, θα είναι από τις ακριβότερες στην ιστορία του συλλόγου, αν όχι η ακριβότερη και θα δώσει κι ένα επικοινωνιακό boost στην όλη διαδικασία.

Μέχρι όμως να έρθουν τα επόμενα κομμάτια που θα προστεθούν στο παζλ που προσπαθούν να συνθέσουν ο Μπενίτεθ με τους Κοτσόλη και Κορόνα πρέπει να συνεχιστεί η σκληρή δουλειά, η οποία είναι αναγκαία να συνδυαστεί και με αποτελέσματα για να τονώσει την αυτοπεποίηση της ομάδας, αλλά και για να ζεστάνει τον κόσμο της.