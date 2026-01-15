Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την ΑΕΚ που πρέπει να ξαναβρεί την ταυτότητά της και να αντιδράσει άμεσα και για τον Μάρκο Νίκολιτς που δεν κρύβεται και δείχνει να ξέρει που είναι το πρόβλημα.

Ξεκινάμε από τα δεδομένα που προκύπτουν μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ. Είναι σαφέστατα η πρώτη μεγάλη αποτυχία της ομάδας επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς. Ειδικά όταν ο δρόμος για να φτάσει ως τον τελικό του Κυπέλλου ήταν «στρωμένος» καθώς οι κιτρινόμαυροι δεν θα έβρισκαν απέναντί τους κάποιον από τους μεγάλους ανταγωνιστές τους στο πρωτάθλημα. Αν λοιπόν η ΑΕΚ ήταν αυτή που έπρεπε, θα είχε πολύ καλές πιθανότητες από τον Φλεβάρη να είχε κλειδώσει την παρουσία της στον τελικό για τη διεκδίκηση του ενός από τους στόχους που είχε για φέτος.

Πάμε τώρα και στα δεδομένα που προκύπτουν από τα πρώτα δύο παιχνίδια μέσα στο 2026. Η εικόνα της ΑΕΚ δεν έχει καμία σχέση με ό,τι παρουσίαζε η ίδια το δίμηνο Νοέμβρη - Δεκέμβρη μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων. Μετά την άνευρη εμφάνιση με τον Άρη στο Βικελίδης, ήρθε μια ήττα και ένας αποκλεισμός - σοκ από τον ΟΦΗ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια με την Ένωση να είναι ελαφρώς καλύτερη σε σχέση με το ματς στη Θεσσαλονίκη, αλλά και πάλι απείχε πολύ από τα στάνταρ των εμφανίσεων που έφεραν το νικηφόρο σερί μέχρι τη διακοπή και την είχαν οδηγήσει στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος και στην απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League.

Το ευχάριστο μέσα στην απογοήτευση που υπάρχει για τις εμφανίσεις στο ξεκίνημα του 2026 είναι τα λόγια του Νίκολιτς. Οι δηλώσεις του για ακόμα μια φορά ήταν ειλικρινείς και απολύτως εύστοχες. Πρώτον ανέλαβε την ευθύνη, δεύτερον επεσήμανε ότι δεν πρέπει στις μεγάλες χαρές να μας συνεπαίρνει η ευφορία, αλλά ούτε και στις μεγάλες αποτυχίες, όπως τώρα, να φέρνουμε την καταστροφή και τρίτον και κυριότερο έδειξε για ακόμα μια φορά πως έχει εντοπίσει το πρόβλημα για να το λύσει. Η ΑΕΚ είχε βρεθεί τον Οκτώβριο σε ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα ενός μήνα με εξαίρεση το παιχνίδι με την Αμπερντίν και ο Νίκολιτς που προφανώς είχε διακρίνει τι πήγαινε στραβά, μαζί με τους παίκτες, κατάφερε να το γυρίσει. Το έκανε τότε, μπορεί να το κάνει και τώρα.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Σέρβος κόουτς δεν κρύφτηκε και παρουσίασε ευθέως το πρόβλημα της ΑΕΚ τη δεδομένη στιγμή. «Έλλειψη συγκέντρωσης και αποφασιστικότητας». Λιτά και με σαφήνεια. Λέγαμε πως το μεγάλο προσόν του Νίκολιτς κατά τη διάρκεια του νικηφόρου σερί είναι ότι κατάφερνε να διατηρήσει την απόλυτη προσήλωση στους παίκτες του μετά από μεγάλα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να τους πάρουν τα μυαλά. Το σερί αυτό σε συνδυασμό με τη διακοπή των τριών εβδομάδων φαίνεται πως έφερε και την επανάπαυση στους παίκτες, με συνέπεια τις δύο τελευταίες εμφανίσεις που ήρθαν να προσγειώσουν τους κιτρινόμαυρους απότομα σε σχέση με ό,τι είχαν βιώσει πριν τις γιορτές.

Αυτό που μετράει τώρα πέρα από οτιδήποτε άλλο είναι η αντίδραση. Δυστυχώς ένας βασικός στόχος... πέταξε, αλλά η ΑΕΚ οφείλει να μαζέψει τα κομμάτια της και να βρει ξανά την ταυτότητα που την χαρακτήριζε το προηγούμενο δίμηνο. Να ξαναχτίσει την αυτοπεποίθησή της, να βγάλει ξανά το πνεύμα του νικητή που έχει φέρει ο Νίκολιτς, να καταθέσει στον αγωνιστικό χώρο πάλι τις ποδοσφαιρικές αρχές που έχει διαμορφώσει με τον Σέρβο προπονητή για να πάρει ξανά τα πάνω της. Είναι πρωτίστως πνευματικό το ζήτημα και το πρόγραμμα που έχει μπροστά της με τα ντέρμπι που έρχονται στο πρωτάθλημα είναι η μεγάλη της πρόκληση.

Το είπε και ο Νίκολιτς ότι είναι καλό που έρχεται ένα μεγάλο παιχνίδι όπως αυτό με τον Παναθηναϊκό γιατί μια αντίδραση σε τέτοιου είδους ματς μπορεί να φτιάξει το μομέντουμ και να δώσει ώθηση για την επανεκκίνηση. Μπορεί φυσικά και να σε μπλέξει ακόμα πιο πολύ στα σχοινιά αν έρθουν τα πράγματα αντίθετα, αλλά οι μεγάλες ομάδες πρέπει να δίνουν απαντήσεις σε αγώνες τέτοιου χαρακτήρα. Η ΑΕΚ πλέον μέχρι να έρθουν τα ματς της Ευρώπης τον Μάρτιο που αποτελούν ένα ξεχωριστό και συναρπαστικό κεφάλαιο, οφείλει να δώσει ό,τι έχει και δεν έχει κάθε αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Να τα παίζει όλα σαν τελικούς, να πετάει... σπίθες και να γυαλίζει το μάτι όλων όπως πριν. Και με τα όσα έχουμε δει από την ομάδα του Νίκολιτς ως τώρα είναι μέσα στις δυνατότητες της να ξαναπαρουσιαστεί έτσι σύντομα.