Οι ατάκες του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου για την πρόκριση επί του Ολυμπιακού και τους κομβικούς παίκτες της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ πήρε τεράστια πρόκριση επί του Ολυμπιακού με 2-0, με τον Ζίβκοβιτς να έχει δύο ασίστ και τους Τάισον, Κωνσταντέλια ν' αναστατώνουν την αντίπαλη άμυνα.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου στάθηκε στην ομαδική δουλειά, αλλά και στο πόσο σημαντικοί είναι συγκεκριμένοι παίκτες.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την πρόκριση κι αν η εμφάνιση δείχνει μία ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης: «Αυτό συμβαίνει συνεχώς. Παίζουμε πάντα σαν ομάδα. Ο καθένας έχει τον ρόλο του, παλεύουμε, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα σε τρεις διοργανώσεις με τραυματισμούς και ιώσεις. Αυτό το επίτευγμα είναι δουλειά της ομάδας. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμα, αλλά είμαστε κοντά σε στόχους. Θέλουμε να πετύχουμε κάτι μέχρι το τέλος.

Κάθε ομάδα έχει παίκτες που πρέπει να κάνουν τη διαφορά σε συγκεκριμένα ματς. Αυτό είναι μία πραγματικότητα. Τάισον που είναι 19 ετών και ο Ντέλιας που είναι 22, είναι πολύ κρίσιμοι για μας. Θέλω να σημειώσω και τον Ζίβκοβιτς που είναι πολύ σημαντικός για μας.

Για το ότι του αρέσουν τα ντέρμπι: «Δεν κρατάω κάτι πέρα από την πρόκριση. Η πρόκριση μετράει όχι το πως ήρθε. Στα πέναλτι, στα 90, στα 100 λεπτά. Δεν έχει σημασία το πως, αλλά να έρθει η πρόκριση».

Για την επιλογή του Μύθου: «Δεν είχα κανένα δίλημμα. Δεν μιλάω με κάποιον οπότε όποιος το έγραψε είναι δική του εφεύρεση».

Για τις νίκες στα ντέρμπι κι αν αυτό του δίνει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο: «Η διαφορά ενός βαθμού δεν είναι κάτι, αλλά είναι νωρίς να σκεφτόμαστε τα playoffs. Σε ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν μετράει ο ένας βαθμός. Σ' αυτή την περίοδο αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε υπομονή και να προετοιμαζόμαστε σωστά. Κάθε ομάδα έχει πάνω και κάτω. Καλές, μέτριες ή κακές περιόδους.

Θα επηρεάσει η διαχείριση των παικτών και οι τραυματισμοί που μπορεί να παρουσιαστούν και η συνέχεια στην Ευρώπη. Επιπλέον ματς προσθέτουν ένταση. Χρειάζεται να τα δούμε όλα με ηρεμία. Από τα πιο περίπλοκα ποδοσφαιρικά περιβάλλοντα είναι το ελληνικό. Πολλά συναισθήματα. Τη μία μέρα, ανάλογα το αποτέλεσμα, σε πάει μία κατάσταση και την άλλη σε διαφορετική κατάσταση».