Με σημαντικά προβλήματα της τελευταίας στιγμής κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ στον αποψινό ημιτελικό Κυπέλλου απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», καθώς ίωση «χτύπησε» τους «ασπρόμαυρους» λίγες ώρες πριν τη σέντρα.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Κίριλ Ντεσπόντοφ, Κώστας Θυμιάνης, Ζόαν Σάστρε και Μαντί Καμαρά, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση και κρίθηκαν ανέτοιμοι να ακολουθήσουν την ομάδα στο μεγάλο παιχνίδι. Σαν να μην έφταναν αυτά τα προβλήματα, σήμερα το πρωί ανέβασε πυρετό και ο Δημήτρης Μοναστηρλής, με αποτέλεσμα να παραμείνει στο ξενοδοχείο και να τεθεί κι αυτός νοκ άουτ.

Οι απουσίες αυτές επηρέασαν άμεσα τον τελικό σχεδιασμό του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αναγκάστηκε να προσαρμόσει τις επιλογές του, τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο και στη διαχείριση του κανονισμού για την υποχρεωτική παρουσία νεαρού Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Γκουγκεσασβίλι, Τέιλορ, Βολιάκο, Κοσίδης, Μπιάνκο, Ζαφείρης, Πέλκας, Μπέρδος, Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Γιακουμάκης.