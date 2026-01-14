Δείτε ποιες είναι οι επιλογές Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στον αποψινό προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κατέληξε στις επιλογές του για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στον αποψινό (14/1, 18:30) προημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», έχοντας να διαχειριστεί τόσο τα αγωνιστικά δεδομένα, όσο και τις ιδιαιτερότητες των κανονισμών της διοργάνωσης. Πρόκειται για ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων, σε μία έδρα που δεν αφήνει περιθώρια λαθών και απαιτεί απόλυτη συγκέντρωση σε κάθε λεπτομέρεια.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Αντώνης Τσιφτσής, επιλογή που συνδέεται με την ανάγκη για σταθερότητα και ψυχραιμία στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού.

Η αμυντική γραμμή διαμορφώνεται από τους Τόμας Κεντζιόρα και Γιάννη Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ενώ στα άκρα θα αγωνιστούν οι Κένι (δεξιά) και Μπάμπα Ράχμαν (αριστερά). Στη μεσαία γραμμή, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ επιστρέφει στο αρχικό σχήμα δίπλα στον Σουαλιό Μεϊτέ, προσφέροντας εμπειρία, ισορροπία και ύψος, με τις στατικές φάσεις να αποτελούν σημαντικό κομμάτι του πλάνου.

Στην άκρως φορμαρισμένη επιθετική τριάδα του «Δικεφάλου», οι Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς ξεκινούν στα άκρα, με τον «σεληνιασμένο» Γιάννη Κωνσταντέλια σε ρόλο «δεκαριού». Στην κορυφή της επίθεσης βρίσκεται τελικά ο Ανέστης Μύθου, επιλογή που καλύπτει και τον κανονισμό υποχρεωτικής συμμετοχής νεαρού Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Η ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Τσιφτσής – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μεϊτέ – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Μύθου.