Ο Λεβαδειακός με γκολ των Μάγκνουσον και Μπάλτσι νίκησε με 2-0 την Κηφισιά και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.

Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις των ημιχρόνων ο Λεβαδειακός πήρε μεγάλη νίκη επικρατώντας με 2-0 της Κηφισιάς και μαζί πήρε και το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου. Το σκορ άνοιξε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Μάγκνουσον με εξαιρετικό φάουλ και σε αυτές του δευτέρου μέρους ο Μπάλτσι διαμόρφωσε το τελικό 2-0 μετά από τραγικό λάθος του Ραμίρες.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ αλλά και τις καλύτερες στιγμές του αγώνα με τους Βοιωτούς πλέον να περιμένουν στον ημιτελικό τον νικητή του ΑΕΚ – ΟΦΗ.