Ο Ραζβάν Λουτσέσκου φαίνεται να έχει καταλήξει στις επιλογές του για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό, έχοντας να διαχειριστεί συγκεκριμένα τακτικά ζητήματα.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και από χθες βρίσκεται στην Αθήνα, δίχως να έχει ανακοινώσει αποστολή, ενόψει της αποψινής (14/1, 18:30) αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ενα παιχνίδι υψηλής έντασης και σημασίας, στη λογική του «όλα ή τίποτα», στο οποίο ο «Δικέφαλος» καλείται να διεκδικήσει και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, σε μία από τις πιο απαιτητικές έδρες της χώρας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου φαίνεται να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένες επιλογές, οι οποίες δεν σχετίζονται μόνο με την τακτική προσέγγιση του αγώνα, αλλά και με τους φετινούς νέους κανονισμούς της διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι στο Κύπελλο υπάρχει υποχρέωση παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο Έλληνα ποδοσφαιριστή γεννημένου από το 2004 και μετά, στοιχείο που επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό της ενδεκάδας. Το βασικό δίλημμα του Ρουμάνου τεχνικού αφορά τη θέση του νεαρού Έλληνα: Ανέστης Μύθου ή Δημήτρης Μοναστηρλής.

Η τελική επιλογή φαίνεται να γέρνει προς τον Μύθου, με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια. Έχουμε και λέμε. Ο νεαρός επιθετικός αποτελεί κομμάτι του βασικού γκρουπ, έχει διψήφιο αριθμό συμμετοχών και περισσότερες αγωνιστικές παραστάσεις, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει βασικός σε ντέρμπι, έστω και μέσα στην Τούμπα, απέναντι στον Παναθηναϊκό, βρίσκοντας μάλιστα δίχτυα στο 2-0 του περασμένου Δεκεμβρίου.

Αντίθετα, ο Μοναστηρλής έχει αγωνιστεί μόλις μία φορά σε επίσημο παιχνίδι της πρώτης ομάδας αυτό κόντρα στον Ατρόμητο για το Κύπελλο. Παρά τις προοπτικές του, υπάρχουν συγκεκριμένες αδυναμίες στο παιχνίδι με τα πόδια, τομέας που απαιτείται ιδιαίτερα σε ένα ματς τέτοιου επιπέδου. Σε μια έδρα όπως το κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με τον Ολυμπιακό να είναι μια ομάδα που εφαρμόζει υψηλό πρέσινγκ και συνεχή πίεση στην πρώτη πάσα, ο Λουτσέσκου δεν θέλει να ρισκάρει μια επιλογή που θα μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα.

Έτσι, κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να βρεθεί ο Αντώνης Τσιφτσής, με την αμυντική τετράδα να διαμορφώνεται από τους Τόμας Κεντζιόρα και Γιάννη Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας και Μπάμπα Ράχμαν με Τζόντζο Κένι στα δύο άκρα.

Στη μεσαία γραμμή, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ, ο οποίος αγωνίστηκε σκάρτα 20 λεπτά στο Αγρίνιο και είναι τιμωρημένος για το ματς πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ την ερχόμενη Κυριακή (18/1), αναμένεται να ξεκινήσει δίπλα στον Σουαλιό Μεϊτέ, προσφέροντας ισορροπία, εμπειρία και ύψος, στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά σε ένα κλειστό και αμφίρροπο παιχνίδι, ειδικά στις στατικές φάσεις.

Πιο μπροστά, στα άκρα της επίθεσης, οι Τάισον και Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναμένεται να πλαισιώσουν τον άξονα, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να κινείται σε ρόλο «δεκαριού». Στην κορυφή της επίθεσης, όλα δείχνουν ότι θα ξεκινήσει ο Μύθου, με τον Γιώργο Γιακουμάκη και τον Χρήστο Ζαφείρη να αποτελούν επιλογές από τον πάγκο, ανάλογα με την εξέλιξη και τις ανάγκες του αγώνα.

Η πιθανή ενδεκάδα ΠΑΟΚ: Τσιφτσής – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Οζντόεφ, Μεϊτέ – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον – Μύθου.