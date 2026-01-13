Ο ΠΑΟΚ δεν έβγαλε αποστολή για τον νοκ άουτ αγώνα με τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώσε την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου και δεν έβγαλε αποστολή.

Για ακόμη μια φορά ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να μην βγάλει αποστολή για τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος την Τετάρτη (14/01).

Ο «δικέφαλος του βορρά» έκανε σήμερα την τελευταία του προπόνηση ενόψει του κρίσιμου νοκ άουτ αγώνα με τους «ερυθρολεύκους». Το πρόγραμμα ήταν αφιερωμένο στην τακτική προσέγγιση ενώ έγινε και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Οι Παβλένκα και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία και δεν θα ταξιδέψουν με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν αποκλείεται στην αποστολή των 23-24 παικτών να βρίσκεται ο Ντέγιαν Λόβρεν.