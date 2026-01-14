Το πρόγραμμα των τεσσάρων αγώνων των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας, από τους οποίους θα προκύψει η τετράδα της επόμενης φάσης.

Ημέρα Κυπέλλου! Οι ομάδες της τετράδας της League Phase θα υποδεχτούν την Τετάρτη (14/1) εκείνες που προκρίθηκαν μέσω των Play Offs, σε παιχνίδια με χαρακτήρα... τελικού, από τη στιγμή που είναι νοκ άουτ. Θυμίζουμε πως σε αυτόν το γύρο εφόσον δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι.

Η «αυλαία» ανοίγει στις 15:00, με την αναμέτρηση του Λεβαδειακού με την Κηφισιά στo «Λάμπρος Κατσώνης». Οι Βοιωτοί τερμάτισαν στη 2η θέση της βαθμολογίας, ενώ η ομάδα των Βορείων Προαστίων απέκλεισε στον ενδιάμεσο γύρο το Βόλο, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο (0-1).

Στις 17:00 η ΑΕΚ στο πρώτο της παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια για το 2026 θα υποδεχτεί τον φιναλίστ του περσινού Κυπέλλου, ΟΦΗ. Ο Δικέφαλος βγήκε 3ος, ενώ οι Κρητικοί άφησαν εκτός τον Αστέρα AKTOR, τον οποίο νίκησαν στο Ηράκλειο με 2-0. Αξιοσημείωτο πως στην «ΟPAP Arena» θα δώσουν το παρών και Ομιλίτες.

To πρώτο εκ των δύο παιχνιδιών μεταξύ των «μεγάλων» θα γίνει στις 18:30. O κάτοχος του τροπαίου και πρώτος στη League Phase, Ολυμπιακός, θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στα Play Offs απέκλεισε τον Ατρόμητο στα πέναλτι, στην Τούμπα, χάρη στην επέμβαση του Μοναστηρλή, στην τελευταία εκτέλεση (1-1 κ.δ., 5-4 πεν.).

Το πρόγραμμα των προημιτελικών θα κορυφωθεί στις 20:30. O 4oς της League Phase Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Άρη, ο οποίος στο πρώτο του παιχνίδι για το 2026 απέκλεισε τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (2-0) Θυμίζουμε πως λόγω των εργασιών στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου το ματς θα γίνει στο ΟΑΚΑ.

Οι τέσσερις αναμετρήσεις θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Το πρόγραμμα της φάσης των «8» του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

15:00: Λεβαδειακός - Κηφισιά, Cosmote Sport 1HD

17:00: ΑΕΚ - ΟΦΗ, Cosmote Sport 3HD

18:30: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 2HD

20:30: Παναθηναϊκός - Άρης, Cosmote Sport 1HD

Ημιτελικοί

Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.Οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Από αυτόν τον γύρο σε ενδεχόμενο που δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει παράταση κι αν χρειαστεί πέναλτι, όπως θα ισχύει και στον τελικό.

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός : ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης

: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης 2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό