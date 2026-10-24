Χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση!

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 8η αγωνιστική της Super League.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετά από μία εβδομάδα παραμονής στην Αγγλία, επιστρέφουν στην Ελλάδα και στην πραγματικότητα του πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς δεν πήρε τα αποτελέσματα που θα ήθελε απέναντι σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι. Γνώρισε δύο ήττες (3-1), (5-1) αν και για αρκετά διαστήματα έδειξε καλό πρόσωπο σε αμφότερα τα παιχνίδια. Η υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση έχει γίνει πλέον πιο δύσκολη, ενώ ακολουθεί στις 4 Νοεμβρίου η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ρέαλ Μαδρίτης.

Έως τότε όλο το ενδιαφέρον της ΑΕΚ είναι στις εγχώριες της υποχρεώσεις. Η αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό είναι σημαντική για την ίδια καθώς θέλει να αποκτήσει και πάλι ψυχολογία. Είναι στο -4 από την κορυφή, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο και δεν θέλει να απομακρυνθεί περισσότερο από την πρώτη θέση. Θα υπάρχει κούραση και το

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Η ΑΕΚ μετά το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό έχει μπροστά της το ματς με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο (28/10) και έπειτα το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, σε μία άκρως απαιτητική εβδομάδα.

Από την άλλη ο Παναιτωλικός, ψάχνει μία αντίδραση. Τα «καναρίνια» προέρχονται από τέσσερις σερί ήττες έχοντας αντιμετωπίσει όμως τους Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Σε αυτά τα παιχνίδια σκόραραν μόλις μία φορά και έτσι δεν αποκλείεται να γίνουν λίγο πιο επιθετικοί απέναντι σε ένα αντίπαλο όπως η ΑΕΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι το φαβορί και η μόνη ομάδα έως τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν έχει ηττηθεί. Θα προσπαθήσουν να ελέγξουν την αναμέτρηση και το Under 3.5 Γκολ δίνεται σε απόδοση 1.73 στη Novibet.

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