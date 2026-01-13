Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρης θα πρέπει ν' αναπροσαρμόσουν τα πλάνα τους εξαιτίας του κανονισμού για υποχρεωτική συμμετοχή παίκτη κάτω των 21 ετών.

Το ενδιαφέρον στο Κύπελλο Ελλάδας αυξάνεται σημαντικά τώρα που βρισκόμαστε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Υπάρχουν, άλλωστε, δύο ντέρμπι. Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εναντίον Άρη, ενώ η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ στην OPAP Arena. Το τέταρτο ζευγάρι είναι το Λεβαδειακός - Κηφισιά.

Οι προπονητές των μεγάλων καταστρώνουν τα σχέδιά τους με μία σημαντική παράμετρο. Την υποχρεωτική συμμετοχή Έλληνα παίκτη κάτω των 21 ετών. Να έχει γεννηθεί το 2004 ή να είναι ακόμα νεότερος. Όλες οι ομάδες διαθέτουν παίκτες Κ21, αλλά σ' ελάχιστες αυτοί είναι βασικοί. Θεωρητικά στην καλύτερη μοίρα είναι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ σε σχέση με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Άρη και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια το γιατί.

Ας αναφέρουμε, τι προβλέπεται στον κανονισμό, που προστέθηκε με το νέο format του Κυπέλλου Ελλάδας. Είναι σημαντικό να ξέρουν όλοι ότι δεν πρέπει ένας παίκτης Κ21 να ξεκινάει το ματς, αλλά και να το τελειώνει. Όχι απαραίτητα ο ίδιος φυσικά.

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή σε κάθε αγώνα σε όλες τις φάσεις ενός παίκτη γεννηθέντα το 2004 ή νεότερο.

Πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας.

Υποχρεωτική η συμμετοχή του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Υποχρεωτική η συμμετοχή και στην παράταση.

Σε περίπτωση αλλαγής πρέπει να αντικατασταθεί με ποδοσφαιριστή που πληροί τα ως άνω κριτήρια.

Μόνο στην περίπτωση κόκκινης κάρτας αυτού του ποδοσφαιριστή δεν ισχύουν τα παραπάνω.

Ο Μουζακίτης και ο στόπερ

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ και όπως αναφέραμε νωρίτερα, οι Πειραιώτες θεωρητικά έχουν ένα προβάδισμα. Ο Χρήστος Μουζακίτης με 22 συμμετοχές την τρέχουσα σεζόν, έχει γεννηθεί στις 25/12/06.

Το golden boy του Ολυμπιακού είναι, λοιπόν, βασικό στέλεχος στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οπότε, ο έμπειρος τεχνικός μπορεί να τον χρησιμοποιήσει με τον Έσε, τον Ντάνι Γκαρθία ή όποιον άλλον παίκτη θέλει στα χαφ και να μην αλλάξει σε άλλη θέση τα πλάνα του.

Υπάρχει επίσης ο Αλέξης Καλογερόπουλος. Γεννημένος στις 26/7/04 επίσης πληροί τις προϋποθέσεις. Μπορεί να βρεθούν και οι δύο στην αρχική ενδεκάδα ή αν θέλει ο Μεντιλίμπαρ να βάλει τον πρωταγωνιστή του Super Cup βασικό με Ρέτσο ή Μπιανκόν (ο Πιρόλα δεν φαίνεται να προλαβαίνει) και να έχει στον πάγκο τον Μουζακίτη.

Ο Μύθου και ο Μοναστηρλής

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι μπροστά σε ένα δίλημμα. Να βάλει τον Ανέστη Μύθου, ο οποίος έπαιξε στα τελευταία ματς στο Κύπελλο, μ' εξαίρετη τον Ατρόμητο, όπου έμεινε εκτός λόγω ίωσης ή να πάει σε έκπληξη. Ο Μύθου γεννήθηκε στις 22/5/07 κι αν ξεκινήσει, που είναι και το πιθανότερο, αφού έχει πάρει περισσότερα ματς από συμπαίκτες του που βρίσκονται στο ίδιο καθεστώς, θα μείνουν στον πάγκο ο Γιακουμάκης και ο Γερεμέγεφ.

Αν θελήσει ο Ρουμάνος τεχνικός να έχει τον Γιακουμάκη στην κορυφή, τότε δύο είναι τα σενάρια. Το πρώτο είναι να πάει στην επιλογή νεαρού εξτρέμ. Να βάλει Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος γεννήθηκε στις 14/6/06 ή στον Δημήτρη Μπέρδο, που γεννήθηκε στις 27/5/08. Σ' αυτή την περίπτωση, όμως, θα πρέπει να θυσιάσει έναν εκ των Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Τάισον που είναι σε τρομερή κατάσταση. Δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Το δεύτερο σενάριο, για να μην πειράξει την καυτή μεσοεπιθετική γραμμή του ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, είναι να ξεκινήσει έναν άλλον Δημήτρη. Τον τερματοφύλακα Μοναστηρλή, ο οποίος γεννήθηκε στις 22/3/04. Τον παίκτη που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά με την απόκρουση του πέναλτι του Καραμάνη.

Είναι πολύ πιθανό να παίξει ο Μοναστηρλής και για έναν ακόμα λόγο. Παίκτης κάτω των 21 θα πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια του ματς. Άρα, με τον Μοναστηρλή στο τέρμα ο Λουτσέσκου κάνει ό,τι αλλαγές θέλει μεσοεπιθετικά. Αν παίξει ο Μύθου, τότε σε περίπτωση που χρειαστεί αλλαγή θα πρέπει ο Λουτσέσκου ν' αλλάξει τερματοφύλακα για να παίξει ο Μοναστηρλής ή να βάλει τους πιο άπειρους Χατσίδη ή Μπέρδο.

Μπόκος ή Κοντούρης

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ έχει δύο επιλογές για το ματς με τον Άρη. Η μία είναι στα εξτρέμ και η άλλη στα χαφ. Ο Ισπανός τεχνικός στο ματς με τον Πανσερραϊκό, χρησιμοποίησε τον Γιάννη Μπόκο. Ο ταλαντούχος εξτρέμ γεννήθηκε στις 3/2/07. Στο ματς με τον Πανσερραϊκό μπήκε στο 66' στη θέση του Πελίστρι. Έχει δύο ματς στη Super League και τρία στο Κύπελλο. Αν ξεκινήσει θα θυσιαστεί ένας εκ των Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Παντελίδη.

Στα χαφ υπάρχει ο Σωτήρης Κοντούρης. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού γεννήθηκε στις 24/2/05. Με 13 συμμετοχές φέτος και 31 συνολικά με τον Παναιτωλικό, θεωρητικά είναι πιο έμπειρος από τον Μπόκο. Με τον Κοντούρη να παίρνει φανέλα βασικού τότε, ο Τσιριβέγια ή ο Σιώπης θα πρέπει να μείνει εκτός.

Μονόδρομος ο Παναγίδης

Ο Άρης δίνει έναν τελικό με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν δεδομένα πρόβλημα στην ανάδειξη νέων Ελλήνων παικτών. Γίνεται προσπάθεια ν' αλλάξει αυτό, αλλά χρειάζεται ακόμα δρόμος. Στην παρούσα φάση ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει να ρισκάρει πολλά.

Ο Μιχάλης Παναγίδης, ο οποίος γεννήθηκε στις 11/2/04 είναι σίγουρος. Έχει παίξει στα 4 από τα 5 ματς στο Κύπελλο, ενώ στο πρωτάθλημα έχει ακόμα 7 αγώνες. Αν ο Ισπανός τεχνικός βάλει δεκάρι τον Παναγίδη, τότε θα μείνει εκτός ο Γένσεν. Αν επιλέξει να τον χρησιμοποιήσει αριστερά, τότε θα μείνει εκτός ο Ντούντου. Ο Μιχάλης Βοριαζίδης, γεννημένος την 1η Οκτωβρίου 2004, έχει τρία ματς, δύο στο Κύπελλο κι ένα στο πρωτάθλημα, αλλά έμεινε καιρό εκτός, γι' αυτό και δεν υπάρχει δίλημμα. Ο Παναγίδης είναι μονόδρομος.

Ο σίγουρος Καλοσκάμης και η εναλλακτική

Η ΑΕΚ, όπως και ο Ολυμπιακός δεν προβληματίζεται ιδιαίτερα με τον συγκεκριμένο κανονισμό. Ο Δημήτρης Καλοσκάμης, ο οποίος γεννήθηκε την 1η Μαρτίου 2005 έχει 17 ματς. Δεν είναι βασικός, όταν είναι όλοι διαθέσιμοι, αλλά έχει πάρει αρκετό χρόνο και με 3 γκολ και 3 ασίστ ασφαλώς είναι η σίγουρη επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα με τον ΟΦΗ, ώστε να τηρήσει η Ένωση τον κανονισμό.

Θα πρέπει, όμως, να σημειώσουμε το εξής. Υπάρχει και ο Χρήστος Κοσίδης. Ο δεξιός μπακ γεννήθηκε στις 28/2/05 κι έχει δύο συμμετοχές στο Κύπελλο με το Αιγάλεω και την Ηλιούπολη. Ο Κοσίδης δεν αποκλείεται να μπει αλλαγή, αν κρίνει ο Νίκολιτς κι ανάλογα με την εξέλιξη της αναμέτρησης, ότι χρειάζεται έναν άλλον παίκτη μπροστά αντί του Καλοσκάμη.

Άνετος ο ΟΦΗ

Ο τεχνικός του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Με τον Κωνσταντίνο Κωστούλα (8/2/05), ο οποίος έχει 10 συμμετοχές, Γιάννη Αποστολάκη (24/9/04), που μετράει 18 ματς και Γιάννη Θεοδοσουλάκη (11/9/04) με 14 συμμετοχές, μπορεί να χρησιμοποιήσει όποιον επιθυμεί εκ των τριών, για να έχει πιο έμπειρους σε άλλες θέσεις.



