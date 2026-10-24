Ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας της Ονδούρας αποκάλυψε ότι ο μέσος της ΑΕΚ, Κέρβιν Αριάγκα του ζήτησε να μην τον συμπεριλάβει στις κλήσεις του Νοέμβρη λόγω προσωπικού θέματος.

Ο Κέρβιν Αριάγκα θα μείνει στην Αθήνα και δεν θα ταξιδέψει στην Ονδούρα για να ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα για τα ματς του Νοεμβρίου, όπως αποκάλυψε ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, Χοσέ Φρανσίσκο Μολίνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο μέσος της ΑΕΚ του ζήτησε για προσωπικούς λόγους να μην τον συμπεριλάβει στις κλήσεις της Εθνικής Ονδούρας.

«Μου ζήτησε λίγο χρόνο για να προσπαθήσει να λύσει αυτές τις καταστάσεις και από εκεί και πέρα να το αξιολογήσω», ανέφερε και ξεκαθάρισε πως ο Αριάγκα δεν έχει κανένα πρόβλημα ούτε με εκείνον ούτε με κανέναν συμπαίκτη του.

Όπως τονίζεται στην Ονδούρα, η απουσία του Αριάγκα από την Εθνική είναι προσωρινή, χωρίς να έχει οριστεί ημερομηνία επιστροφής. Το σίγουρο είναι ότι μετά από αυτή την εξέλιξη ο χαφ της ΑΕΚ δεν θα κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι σε μερικές εβδομάδες, παραμένοντας στην Αθήνα.