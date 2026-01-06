Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου χόρτασε ποδόσφαιρο και δικαιοσύνη με ωραίες ιστορίες σε αυτή τη βραδιά κυπέλλου όπου ο ΠΑΟΚ με Μοναστηρλή πέρασε τον Ατρόμητο!

Το ποδόσφαιρο! Είναι άδικο πάρα πολλές φορές, όχι όμως και πάντα. Αλίμονο… Πολλές φορές κερδίζει και ο καλύτερος έστω και αν χρειάζονται τα πέναλτι!

Πρώτο και βασικό ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε δίκαια! Άξιζε 100% να είναι η ομάδα που θα προκριθεί στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Δεύτερο και πολύ σημαντικό ότι ζήσαμε ένα ωραίο ματς κυπέλλου όπου το φαβορί δυσκολεύτηκε, το αουτσάιντερ πέτυχε τον πρώτο του στόχο να το πάει στα πέναλτι και τελικά κέρδισε ο καλύτερος.

Ένας ΠΑΟΚ χωρίς οκτώ παίκτες! Τους έξι τους ήξερε μέρες, τους δύο που θα ήταν και βασικοί τους έμαθε τελευταίες 24 ώρες και έπρεπε να τους διαχειριστεί. Έλειπαν Παβλένκα και Τσιφτσής, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Πέλκας, Μπιάνκο, Λόβρεν και ξαφνικά ο Μύθου! Ο Λουτσέσκου πήρε κάποιες δύσκολες αποφάσεις, παρέταξε την ομάδα του σε νοκ άουτ αγώνα με δύο πρωτοεμφανιζόμενους, αλλά η εικόνα τον δικαίωσε.

Όποιος δεν… καταλαβαίνει το κανονικό ποδόσφαιρο θα μείνει στο 1-1 ως μία… αποτυχία. Μέσα στο γήπεδο όμως όταν πάμε σε αγώνα 20-3 τελικών και 9-2 κόρνερ, όταν ο ΠΑΟΚ βγάζει σε έξι τετ α τετ Κωνσταντέλια και Τάισον, χωρίς να απειλείται ιδιαίτερα από τον αντίπαλο, τότε η δουλειά έχει γίνει. Άλλο η εικόνα και η υπεροχή, άλλο το αποτέλεσμα!

Και πώς ήρθε το αποτέλεσμα που πάντα μετράει… Οι ομάδες πάνε στα πέναλτι και η Τούμπα βιώνει μία παγωμάρα. Γιατί; Ο ΠΑΟΚ απέτυχε να το πάρει στο 90λεπτο όπως το δικαιούνταν, ο Ατρόμητος πέτυχε τον δικό του πρώτο στόχο ως αουτσάιντερ και δείχνει να έχει το πλεονέκτημα ψυχολογικά, αλλά και λόγω πιο έμπειρου τερματοφύλακα.

Πάμε στο στρίψιμο νομίσματος όπου ο Δικέφαλος πετυχαίνει την πρώτη νίκη. Κερδίζει ο Τάισον και φυσικά διαλέγει να εκτελέσουν πρώτοι. Η ιστορία έχει δείξει ότι σε αυτή τη συνθήκη το ποσοστό νίκης των… πρώτων είναι στο 60-40 τουλάχιστον, αφού η δεύτερη εκτέλεση είναι πάντα πιο… βαριά. Έτσι και έγινε…

Τρίτη και μεγάλη επιτυχία των ασπρόμαυρων ότι σκοράρουν έξι στα έξι πέναλτι! Δύο ο Μιχαηλίδης (λόγω της επανάληψης) και μαζί Κένι, Κεντζιόρα, Τάισον και Γιακουμάκης! Δεν είναι καθόλου μικρό αυτό που πέτυχαν οι πιεσμένοι παίκτες του ΠΑΟΚ σε αυτή τη συνθήκη! Δείχνει πολλά για τον χαρακτήρα και την καλή επιλογή των πιο ψύχραιμων.

Και ο Ατρόμητος μένει να εκτελέσει το ύστατο πέναλτι στη δεκάδα, με την μπάλα πολύ-πολύ βαριά για τον Καραμάνη. Εκεί εμφανίστηκε ο τερματοφύλακας που… κοιμήθηκε τέταρτος για τον ΠΑΟΚ, ξύπνησε πρώτος και τα έφερε έτσι η μοίρα στο πρώτο του ματς στην Τούμπα να υπερασπίζεται τον Δικέφαλο σε διαδικασία πέναλτι! Φοβερό! Στα πρώτα τέσσερα δεν τα καταφέρνει, αλλά ο Θεός του ποδοσφαίρου ήθελε απόψε να τον δικαιώσει!

Έπιασε το τελευταίο ο Μοναστηρλής σε αυτό το ιστορικό ντεμπούτο που έκανε και μετά εννοείται δεν αντέχει και βάζει τα κλάματα έχοντας προφανώς μπροστά του το… φιλμάκι της ζωής και της καριέρας του που όπως σε κάθε νέο έχει τόσες πολλές δυσκολίες. Ειδικά στους νέους που είναι τερματοφύλακες σε μεγάλη ομάδα και η εμπιστοσύνη που τους αναλογεί είναι πάντα μικρότερη από τους άλλους.



Ε τι άλλο να ζήσουμε για πρώτο ματς στην Τούμπα! Οι ΠΑΟΚτσήδες πέρασαν καλά, το ποδόσφαιρο δικαιώθηκε και στο… τέλος-τέλος ας ζήσουμε την άλλη εβδομάδα και ένα νοκ άουτ Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ… Τι καλά…