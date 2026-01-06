Τα highlights από το θρίλερ ΠΑΟΚ - Ατρόμητος στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ με ήρωα τον 21χρονο Θεσσαλονικιό Δημήτρη Μοναστηρλή, ένα παιδί που είναι στην Ακαδημία του συλλόγου από το 2013, πήρε δραματική πρόκριση επί του Ατρόμητου με 5-4 στα πέναλτι και θ' αντιμετωπίσει στα προημιτελικά, πιθανότατα στις 14 του μήνα, τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο Δικέφαλος είχε τεράστιες ευκαιρίες με τον Κωνσταντέλια, δεν κατάφερε ν' ανοίξει το σκορ και στο 52' ο Μπάκου με θαυμάσιο σουτ έκανε το 1-0.

Στο 54' ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Ζίβκοβιτς, έπειτα από φοβερό συνδυασμό, αλλά δεν μπόρεσε να βρει άλλο γκολ.

Το ματς πήγε στα πέναλτι, ο ΠΑΟΚ ευστόχησε και στα πέντε, ο Ατρόμητος στα πρώτα τέσσερα και ο Μοναστηρλής απέκρουσε το πέμπτο του Καραμάνη και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.

Τα highlights του αγώνα