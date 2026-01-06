ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 5-4 πεν.: Τα highlights του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ με ήρωα τον 21χρονο Θεσσαλονικιό Δημήτρη Μοναστηρλή, ένα παιδί που είναι στην Ακαδημία του συλλόγου από το 2013, πήρε δραματική πρόκριση επί του Ατρόμητου με 5-4 στα πέναλτι και θ' αντιμετωπίσει στα προημιτελικά, πιθανότατα στις 14 του μήνα, τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
Ο Δικέφαλος είχε τεράστιες ευκαιρίες με τον Κωνσταντέλια, δεν κατάφερε ν' ανοίξει το σκορ και στο 52' ο Μπάκου με θαυμάσιο σουτ έκανε το 1-0.
Στο 54' ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Ζίβκοβιτς, έπειτα από φοβερό συνδυασμό, αλλά δεν μπόρεσε να βρει άλλο γκολ.
Το ματς πήγε στα πέναλτι, ο ΠΑΟΚ ευστόχησε και στα πέντε, ο Ατρόμητος στα πρώτα τέσσερα και ο Μοναστηρλής απέκρουσε το πέμπτο του Καραμάνη και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.
Τα highlights του αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.