Ο Δημήτρης Μοναστηρλής έγραψε χάρισε την πρόκριση στον ΠΑΟΚ και ξέσπασε μετά το τελευταίο πέναλτι.

Ο Δημήτρης Μοναστηρλής είναι ο ήρωας του ΠΑΟΚ. Το ποδόσφαιρο, αυτό το φανταστικό άθλημα, έγραψε ξανά μία ιστορία στο ματς του Δικεφάλου με τον Ατρόμητο για τα playoffs του Κυπέλλου.

Ο 21χρονος Μοναστηρλής, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 22/3/04 στο ντεμπούτο του, στα πρώτο ματς στα 100 χρόνια του συλλόγου, πήρε θέση βασικού γιατί ήταν τραυματίας ο Παβλένκα, είχε ίωση ο Τσιφτσής κι έπρεπε να παίξει ένας παίκτης γεννημένος το 2004.

Είχε ίωση και ο Μύθου και έτσι ο Μοναστηρλής έγραψε ιστορία! Στο γκολ του Μπάκου στο 52' δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Στο πρώτο ημίχρονο έκανε μία απόκρουση σε δύσκολο σουτ του Τσαντίλα. Στα πέναλτι, στα πρώτα τέσσερα του Ατρόμητου δεν είχε απάντηση. Στο πέμπτο του Καραμάνη είχε.

Απέκρουσε στη δεξιά γωνία, έπεσε στο έδαφος κι έπειτα χάθηκε στις αγκαλιές των συμπαικτών του και των μελών του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ξέσπασε. Έβγαλε όλη την πίεση. Βούρκωσε. Δεν μπορούσε σε συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Στη συνέχεια πήγε στην εξέδρα, όπου ήταν η οικογένειά του. Ο Μοναστηρλής τους αγκάλιασε όλους. Έκλαιγε συγκινημένος. Το ίδιο και οι περήφανοι άνθρωποι της οικογένειάς του.

Μετά πήγε στον Λουτσέσκου και ο Ρουμάνος τεχνικός τον πήρε μία πατρική αγκαλιά!

Το ματς της ζωής του, λοιπόν. Ο Δημήτρης Μοναστηρλής θα θυμάται για πάντα τη σημερινή ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2026, αφού έκανε ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο για τα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στον πρώτο αγώνα του 2026, στα 100 χρόνια του συλλόγου. Τίποτα ενδεχομένως να μην είναι τυχαίο για τον νεαρό γκολκίπερ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το 2027. Ο κανονισμός που προβλέπει υποχρεωτική παρουσία γηγενή ποδοσφαιριστή στην ενδεκάδα τον έφερε μπροστά στην πρώτη πραγματικά δύσκολη αποστολή της καριέρας του. Να υπερασπιστεί την εστία του Δικεφάλου σε ένα παιχνίδι νοκ άουτ.

Να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2023, υπήρξε μία παρεξήγηση μεταξύ του παίκτη και της διοίκησης. Υπήρχαν σενάρια για μετακίνηση του 21χρονου γκολκίπερ στο εξωτερικό, ωστόσο, οι δύο πλευρές συζήτησαν, βρήκαν κοινό σημείο και ο Μοναστηρλής ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Ο Μοναστηρλής, ο οποίος έχει 33 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ Β' στη Super League 2, είναι Θεσσαλονικιός. Γεννήθηκε στις 22/3/04, έχει ύψος 1,92 μ. και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΝΕ. Από το 2013, από παιδί είναι στον ΠΑΟΚ κι απόψε κάνει ντεμπούτο με την ομάδα, στην οποία γαλουχήθηκε.

Στο σάιτ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο Μοναστηρλής περιγράφεται ως εξής: «Με εντυπωσιακές σωματικές ικανότητες, ο Δημήτρης Μοναστηρλής είναι ένας πολλά υποσχόμενος τερματοφύλακας με ζηλευτά ανακλαστικά, καλή οπτική και «διάβασμα» του παιχνιδιού, ενώ τον χαρακτηρίζει η ηρεμία κάτω από την εστία. Είναι διεθνής, πρωταθλητής με την Κ15, την Κ17, αλλά και την Κ19».

Φωτορεπορτάζ από το ξέσπασμα του Μοναστηρλή