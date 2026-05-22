Πρώτος σε όλη την Ευρώπη στο πρέσινγκ ο Ολυμπιακός - Στη 5η θέση ο ΠΑΟΚ!

Έρευνα της CIES Football κατέταξε τον Ολυμπιακό στην 1η θέση της λίστας με τις ομάδες που κάνουν το περισσότερο πρέσινγκ στους αγώνες πρωταθλήματος τους.

Η ερευνητική ομάδα «CIES Football Observatory» σε πρόσφατη ανάρτηση της, κατατέταξε τις 10 κορυφαίες ομάδες στα 26 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για το «υψηλότερο πρέσινγκ», κατά τη σεζόν 2025/26, με τον Ολυμπιακό να καταλαμβάνει την 1η θέση στη σχετική λίστα.

Πιο συγκεκριμένα, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, σύμφωνα με τα δεδομένα της IMPECT, κατέγραψε μέση απόσταση πίεσης 74,3 μέτρα, ξεκινώντας από το δικό του τέρμα.

Με απλά λόγια, το νούμερο αυτό «δείχνει» πως οι παίκτες του Βάσκου τεχνικού πιέζουν πολύ ψηλά μέσα στο γήπεδο, βαθιά μέσα στο μισό της αντίπαλης ομάδας, πολύ κοντά στην εστία της, αλλά και επιθετικά.

Το εντυπωσιακό στατιστικό μάλιστα, είναι πως οι ερυθρόλευκοι ξεπέρασαν ομάδες όπως την Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε, που βρίσκεται στη 2η θέση με 71,8μ και τη Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ, η οποία τερμάτισε στη 4η θέση με 71,2μ, που φημίζονται για το «αποπνικτικό» τους πρέσινγκ.

Στη σχετική λίστα της CIES υπάρχει και άλλη μία ελληνική ομάδα, ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου, που έλαβε τη πέμπτη θέση με μέση απόσταση τα 71 μέτρα ανά αγώνα.