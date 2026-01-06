Την επόμενη εβδομάδα ο Ολυμπιακό θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ σε μονό ματς για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ αγχώθηκε αλλά κατάφερε μέσω της διαδικασίας των πέναλτι να αποκλείσει τον Ατρόμητο στην Τούμπα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Θεσσαλονικείς θα αναμετρηθούν σε μονό ματς το διάστημα 13-14-15 Γενάρη με τον Ολυμπιακό, στο Φάληρο. Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά σε διπλά ματς τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Άρης.

Θυμίζουμε πως και στα προημιτελικά δεν υπάρχει παράταση και σε περίπτωση που δε βγει νικητής στην κανονική διάρκεια το ζευγάρι θα πάει απευθείας στα πέναλτι.

Προημιτελικοί (13-14-15 Ιανουαρίου)

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Κηφισιά

ΑΕΚ - νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR (6ος-11ος)

Παναθηναϊκός - Άρης

Ημιτελικοί

Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου. Οι αγώνες θα είναι διπλοί με παράταση και πέναλτι.

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός : ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης

: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης 2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας AKTOR

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό