Ο Βόλος στο 10' είχε δοκάρι με τον Ασεχνούν.

Ο Βόλος έφτασε πρώτος κοντά στο γκολ στο ματς με την Κηφισιά για τα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ στο 10', το οποίο εκτέλεσε ο Ασεχνούν, αλλά η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Ξενόπουλου.

Η ευκαιρία του Βόλου

Στο 20' ο Κάργας πλησίασε στο 1-0. Σε σέντρα του Ασεχνούν ο Κάργας έκανε το πλασέ, η μπάλα βρήκε στη ρίζα του δοκαριού κι έφυγε άουτ

Νωρίτερα, στο 4', το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Βόλου, ο Αμπάντα, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έκανε το γυριστό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 7' απείλησε η Κηφισιά, αλλά το μακρινό δεξί σουτ του Πόμπο απέκρουσε εκπληκτικά ο Σιαμπάνης.