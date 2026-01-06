Βόλος - Κηφισιά: Δύο δοκάρια οι γηπεδούχοι σε 10 λεπτά
Ο Βόλος έφτασε πρώτος κοντά στο γκολ στο ματς με την Κηφισιά για τα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι γηπεδούχοι κέρδισαν φάουλ στο 10', το οποίο εκτέλεσε ο Ασεχνούν, αλλά η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Ξενόπουλου.
Η ευκαιρία του Βόλου
Στο 20' ο Κάργας πλησίασε στο 1-0. Σε σέντρα του Ασεχνούν ο Κάργας έκανε το πλασέ, η μπάλα βρήκε στη ρίζα του δοκαριού κι έφυγε άουτ
Νωρίτερα, στο 4', το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Βόλου, ο Αμπάντα, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έκανε το γυριστό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.
Στο 7' απείλησε η Κηφισιά, αλλά το μακρινό δεξί σουτ του Πόμπο απέκρουσε εκπληκτικά ο Σιαμπάνης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.