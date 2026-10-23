Η Super League ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στην ερχόμενη αγωνιστική (8η), καθώς κι εκείνους που θα απουσιάσουν από την 9η, τη 10η και την 11η.

Η 8η «στροφή» της Super League πλησιάζει, με οκτώ παίκτες να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έκανε γνωστά σήμερα τα ονόματά τους, μαζί με εκείνους που επελέγησαν για να λείψουν στην 9η,10η και 11η αγωνιστική λόγω συμπλήρωσης καρτών.

Η ανακοίνωση της Super League

Οι κάτωθι αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές, βάσει διατάξεων του ισχύοντος Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League:

Ποδοσφαιριστής-Ομάδα

ΛΟΒΡΟ ΜΑΓΕΡ-ΑΕΚ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΓΑΣ-ΒΟΛΟΣ ELABET

ΚΕΪΝΤΙ ΜΠΑΡΕ-ΒΟΛΟΣ ELABET

ΧΟΥΛΙΟ ΑΛΟΝΣΟ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΖΙΜΠΡΙΛ ΝΤΙΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΕΛΝΕΝΙ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ΓΙΟΑΝ ΡΟΣ-ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ

Ποινές που εκτίονται σε επιλεγμένη αγωνιστική ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ: