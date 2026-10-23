Super League: Ποιοι είναι οι τιμωρημένοι της 8ης αγωνιστικής
Η 8η «στροφή» της Super League πλησιάζει, με οκτώ παίκτες να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος έκανε γνωστά σήμερα τα ονόματά τους, μαζί με εκείνους που επελέγησαν για να λείψουν στην 9η,10η και 11η αγωνιστική λόγω συμπλήρωσης καρτών.
Η ανακοίνωση της Super League
Οι κάτωθι αναφερόμενοι ποδοσφαιριστές, βάσει διατάξεων του ισχύοντος Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League:
Ποδοσφαιριστής-Ομάδα
ΛΟΒΡΟ ΜΑΓΕΡ-ΑΕΚ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΓΑΣ-ΒΟΛΟΣ ELABET
ΚΕΪΝΤΙ ΜΠΑΡΕ-ΒΟΛΟΣ ELABET
ΧΟΥΛΙΟ ΑΛΟΝΣΟ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΖΙΜΠΡΙΛ ΝΤΙΑΡΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΕΛΝΕΝΙ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΓΙΟΑΝ ΡΟΣ-ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ
Ποινές που εκτίονται σε επιλεγμένη αγωνιστική ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 4 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ:
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