Την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον Άρη σε μονό ματς για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Άρης είναι η πρώτη από τις τέσσερις ομάδες που έκλεισε τη θέση της στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, μέσω του ενδιάμεσου γύρου. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ απέκλεισε τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και προκρίθηκε στους «8».

Στην επόμενη φάση οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν σε μονό ματς τον Παναθηναϊκό, στη Λεωφόρο, το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Οι αγώνες θα οριστούν το διάστημα 13-14-15 Ιανουαρίου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει σε διπλό ημιτελικό με μειονέκτημα έδρας την ομάδα που θα επικρατήσει από το ματς Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ/Ατρόμητος.

Θυμίζουμε πως και στα προημιτελικά δεν υπάρχει παράταση και σε περίπτωση που δε βγει νικητής στην κανονική διάρκεια το ζευγάρι θα πάει απευθείας στα πέναλτι.

Προημιτελικοί (13-14-15 Ιανουαρίου)

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ολυμπιακός - νικητής του ζευγαριού ΠΑΟΚ - Ατρόμητος (8ος-9ος)

Λεβαδειακός - νικητής του ζευγαριού Βόλος - Κηφισιά (7ος-10ος)

ΑΕΚ - νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR (6ος-11ος)

Παναθηναϊκός - Άρης

Ημιτελικοί

Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου. Οι αγώνες θα είναι διπλοί με παράταση και πέναλτι.

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός : ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης

: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ/Ατρόμητος - Παναθηναϊκός/Άρης 2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Βόλος/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ/Αστέρας AKTOR

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό